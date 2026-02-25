HOROR SCENE U AMERICI! Majka decu sa posebnim potrebama ostavila danima same: Mališani jeli pokvareno meso da prežive (FOTO)

Majka je ostavila svoju dvoje dece sa posebnim potrebama u kući prepunu smećem i izmetom na nekoliko dana, saopštila je policija.

Kristal Farmer je uhapšena i optužena za niz krivičnih dela nakon što je komšija pozvao 911 da proveri u kakvom stanju se nalaze dece u njenom domu u gradiću Flintu (Mičigen).

Policija je, kada je stigla 18. februara, zatekla pravu kuću užasa, uključujući dokaze da su deca bila prisiljena da jedu sirovo, trulo meso kako bi preživela. Podovi u svakoj sobi jedva su se videli. Bili su prekriveni smećem nagomilanim mesecima, pokazali su snimci sa kamere na uniformi pripadnika policije.

Kupatilo je imalo sudoperu iz koje je voda izlazila, prelila pod i poplavila prostoriju.

"Izmet je bio razmazan duž zidova u visini deteta, srceparajući znak malih ruku ostavljenih bez uputstva i pomoći. Nije bilo čiste odeće složene na krevetu. Nije bilo hrane u kuhinji spremne za male stomake", navodi se u saopštenju policije.

Jedno dete je pronađeno u hodniku, dok se drugo krilo u spavaćoj sobi. Dok su dvojica policajaca brinula o deci, oficir sa telesnom kamerom ušao je u dnevnu sobu da obavesti kolegu o situaciji.

"Imamo dvoje dece, jedno potpuno nago, a drugo prekriveno fekalijama. Možeš li da doneseš nekoliko sigurnosnih pokrivača da ih umotamo u automobilima?“ rekao je oficir.

Oboje dece su se mogla čuti kako plaču dok su policajci probijali kroz gomile smeća i detaljno pretraživali kuću.

"Jedno dete je pronađeno kako pokušava da jede sirovo, pokvareno meso, ne iz obesti, već zato što glad ne može da čeka i ono ne razume zanemarivanje", saopštila je policija.

Mother-from-hell left starving children home alone for days with only spoiled meat to eat, police say https://t.co/UcYeg1UQg3 — Daily Mail (@DailyMail) 24. фебруар 2026.

"Drugo je bilo sklupčano na podu spavaće sobe pokušavajući da se smiri u odsustvu nege".

Detektivi su zaključili da su deca ostavljena danima. Policija je rekla da je Kristal Farmer izbegavala da pruži konkretne odgovore kada je privedena.

"Policajci su odbili da prihvate poluodgovore, a detektivi su razotkrili majčine laži i pratili dokaze dok istina nije izašla na videlo", saopštila je policija.

"Dok su njena deca trpela prljavštinu, glad i strah, ona je sebi davala prioritet nad njihovom bezbednošću, ostavljajući ih da prežive sami", dodali su.

Kristal Farmer je optužena po dve tačke optužnice za napuštanje deteta, dve tačke optužnice za zlostavljanje deteta drugog stepena, dve tačke optužnice za zlostavljanje deteta u prisustvu drugog deteta i jedno krivično delo za laganje policajcu tokom istrage nasilnog zločina.

Policija je pozvala ljude da prijave ako nešto u komšiluku ne izgleda kako treba.

"Ova priča je takođe o nadi. Komšija je progovorio. Ako ikada pomislite da li je upućivanje tog poziva važno, zapamtite ovo: zato što je jedan komšija reagovao, dvoje dece je spaseno iz uslova koje nijedno ljudsko biće ne bi trebalo da trpi. Vidi nešto. Reci nešto. Taj jedan poziv je napravio svu razliku", zaključuje se u saopštenju policije.

