Pokušao da unese oružje i sekire u džamiju: Uhapšen muškarac u Mančesteru

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Peter Byrne ||

Muškarac bele rase u 40-im godinama uhapšen je zbog sumnje da je tokom ramazanskih molitvi u džamiji u Mančesteru, u oblasti Viktorija Park, nosio više komada oružja, uključujući sekire i posedovao drogu, saopštila je danas mančesterska policija, dodajući da incident ne tretira kao teroristički.

Muškarac je bio u pratnji drugog muškarca crne rase, koji je sinoć napustio džamiju pre dolaska policije i još nije uhapšen, prenosi Skaj njuz.

Džamija je potvrdila da su volonteri uočili sumnjivu torbu sa oružjem i sekirama, koje je osumnjičeni pokušao da unese u glavni molitveni prostor.

Britanski premijer Keir Starmer izrazio je zabrinutost zbog incidenta.

"Zabrinut sam zbog incidenta u Mančesterskoj centralnoj džamiji. Ovo će sigurno zabrinuti muslimanske zajednice, posebno tokom Ramazana, perioda mira i kontemplacije. Zahvaljujem volonterima i hitnim službama na brzoj reakciji", naveo je Starmer na platformi X.

Policija je apelovala na svedoke da pomognu u istrazi i naglasila da će svi prekršioci odgovarati pred zakonom.

Autor: Marija Radić

