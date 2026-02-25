RASTE BROJ POGINULIH U POPLAVAMA U BRAZILU: Desetine nestalih i hiljade evakuisanih (FOTO)

Broj poginulih u poplavama u jugoistočnom Brazilu povećao se na 36, saopštile su danas vlasti savezne države Minas Žerais, navodeći da se desetine ljudi i dalje vode kao nestale, dok spasilačke ekipe nastavljaju potragu.

Sve do sada pronađene žrtve su iz gradova Žuiz de Fora i Uba, koji se nalaze oko 310 kilometara severno od Rio de Žaneira, prenosi AP.

Vatrogasna služba Minas Žeraisa saopštila je da se 33 osobe i dalje vode kao nestale, dok je oko 3.000 stanovnika bilo primorano da napusti svoje domove. Spasioci su radili tokom noći, a meteorolozi najavljuju nove obilne padavine u narednim danima, što izaziva strah od dodatnih klizišta.

U Žuiz de Fori, gradu sa oko 560.000 stanovnika, ulice su prekrivene blatom, a vlasti strahuju od novih odrona. Život je gotovo potpuno stao i u susednoj Ubi, koja ima oko 107.000 stanovnika.

Nastava je obustavljena u oba grada, saopštili su gradonačelnici. Gradska uprava Žuiz de Fore navela je da će oko 600 porodica iz ugroženih područja biti premešteno u lokalne škole koje su privremeno pretvorene u prihvatne centre.

Gradonačelnica Žuiz de Fore, Margarida Salomao izjavila je da je od početka obilnih kiša u ponedeljak uveče prijavljeno najmanje 20 klizišta, kao i da je u gradu palo dvostruko više kiše nego što je uobičajeno za februar.

Predsednik Brazila Luiz Inasio Lula da Silva saopštio je da su na lice mesta upućene bezbednosne snage i da pružaju hitnu pomoć stanovništvu pogođenom poplavama, kao i da su u region upućeni zdravstveni timovi.

Veći deo Brazila ulazi u vrhunac kišne sezone koja donosi česte intenzivne pljuskove, grmljavinu, poplave i klizišta.

Gradska skupština Žuiz de Fore saopštila je da je ovo bio najkišovitiji februar u tog istoriji grada, sa padavinama koje su već više nego dvostruko veće od očekivanih za ovaj mesec.

Autor: Iva Besarabić