'ZELENSKI, DOĐI U MOSKVU, GARANTUJEMO TI BEZBEDNOST' Rusi obnovili poziv predsedniku Ukrajine za dijalog

Dmitrij Peskov, pres-sekretar ruskog predsednika Vladimira Putina, rekao je da ponuda da predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski dođe u Moskvu ostaje otvorena.

"Da. To je bila reč predsednika Putina; on uvek drži reč", rekao je Peskov kao odgovor na pitanje da li ponuda da Zelenski prisustvuje sastanku u Moskvi i dalje važi.

Podsetimo, Putin je ranije izjavio da Zelenski može doći u Moskvu ako je spreman za sastanak. Zelenski je odbio ponudu, dok je kontradiktorno izjavio da je spreman za sastanak "u bilo kom formatu".

Putinov pomoćnik Jurij Ušakov potvrdio je da Zelenski ima pozivnicu da dođe u Moskvu i rekao da mu Rusija garantuje bezbednost, kako bi dvojica lidera mogla da razgovaraju.

Putin ga zvao u septembru

Ruski predsednik Vladimir Putinizjavio je početkom septembra prošle godine da ne isključuje mogućnost sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i predložio da se taj sastanak održi u Moskvi.

''Ako je Zelenski spreman za sastanak, neka dođe u Moskvu'', rekao je Putin, uz ocenu da ''postoji svetlo na kraju tunela''.

On je rekao da ukoliko prevlada zdrav razum, onda može doći do dogovora o tome kako da se rat u Ukrajini završi na zadovoljavajući način.

'U suprotnom slučaju, moraćemo sve da rešimo vojnim putem'', rekao je Putin i dodao da je obavestio američkog predsednika Donalda Trampa o tome da želi da se sastane sa Zelenskim.

On je rekao da je moguće postići prihvatljivu opciju za okončanje rata, dodajući da su svi pokušaji Rusije da mirnim putem reši ukrajinsko pitanje bili osujećeni.

Autor: Iva Besarabić