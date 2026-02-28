'SPREMNI SMO ZA ODMAZDU, ODGOVOR ĆE BITI RAZARAJUĆI' Prvo oglašavanje Irana nakon napada SAD i Izraela

Teheran se sprema za odmazdu nakon što je Izrael danas pokrenuo napad na Iran, a odgovor će biti "razarajući", rekao je iranski zvaničnik za Rojters.

Tri eksplozije čule su se u centralnom Iranu, objavila je agencija Fars.

Eksplozije su se čule i na severu i istoku Teherana, kao i u Isfahanu, Karadžu i Kermanšahu.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je ranije da je Izrael pokrenuo preventivni napad protiv Irana kako bi uklonio pretnje po bezbednost zemlje i da je u celoj zemlji proglašeno vanredno stanje.

- Država Izrael je pokrenula preventivni udar protiv Irana kako bi uklonila pretnje po Državu Izrael. Trenutno vanredno stanje proglašeno je u celoj zemlji - rekao je on, preneo je "Tajms of Izrael".

Prema izraelskom bezbednosnom izvoru, napad koji je u toku predstavlja zajedničku operaciju SAD i Izraela i planiran je mesecima unapred, rekao je neimenovani zvaničnik Izraela z Rojters.

