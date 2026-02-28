Oglasio se Netanjahu nakon napada na Iran: Došlo vreme za uklanjanje egzistencijalne pretnje (FOTO)

Nakon napada koji su jutros SAD i Izrael sporeveli na Iran, oglasio se predsednik Izraela Benjamin Netanjahu. On je najavio da je "došlo vreme za uklanjanje egzistencijalne pretnje koju predstavlja teroritički režim u Iranu".

- Braćo i sestre, građani Izraela, pre samo sat vremena, Izrael i Sjedinjene Države započeli su operaciju uklanjanja egzistencijalne pretnje koju predstavlja teroristički režim u Iranu.

Zahvaljujem našem velikom prijatelju, predsedniku Donaldu Trampu, na njegovom istorijskom vođstvu. Već 47 godina režim Ajatolaha uzvikuje "Smrt Izraelu", "Smrt Americi". Prolivao je našu krv, ubio mnoge Amerikance i masakrirao sopstveni narod. Ovom ubilačkom terorističkom režimu ne sme se dozvoliti da se naoruža nuklearnim oružjem koje bi mu omogućilo da ugrozi celo čovečanstvo.

- Naša zajednička operacija stvoriće uslove da hrabri iranski narod uzme sudbinu u svoje ruke. Došlo je vreme da svi delovi iranskog naroda - Persijanci, Kurdi, Azeri, Baluči i Ahvazi - zbace jaram tiranije i donesu slobodu i miroljubive vrednosti u Iran.

- Pozivam vas, građane Izraela, da se pridržavate uputstava Komande unutrašnjeg fronta. U narednim danima, tokom operacije "Lavlja rika", svi ćemo biti pozvani da pokažemo strpljenje i snagu duha. Zajedno ćemo stajati, zajedno ćemo se boriti i zajedno ćemo osigurati večnost Izraela - napisao je Benjamin Netanjahu na zvničnom X profilu.

אחיי ואחיותיי אזרחי ישראל, לפני שעה קלה יצאנו ישראל וארה״ב למבצע להסרת האיום הקיומי מצד משטר הטרור באיראן.



אני מודה לידידינו הגדול הנשיא דונלד טראמפ על מנהיגותו ההיסטורית.



במשך 47 שנים קורא משטר האייתוללות ״מוות לישראל״, ״מוות לאמריקה״. הוא הקיז את דמינו, רצח אמריקנים רבים וטבח… pic.twitter.com/itTF5b4jB4 — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) 28. фебруар 2026.

Podsetimo, izraelski ministar odbrane, Israel Katz, potvrdio je jutros da je Izrael pokrenuo vojnu operaciju protiv Irana, izvodeći vazdušne udare na ciljeve u samom centru Teherana.

Autor: Jovana Nerić