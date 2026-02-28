AKTUELNO

Svet

Oglasio se Netanjahu nakon napada na Iran: Došlo vreme za uklanjanje egzistencijalne pretnje (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug AP/Stefan Jeremiah ||

Nakon napada koji su jutros SAD i Izrael sporeveli na Iran, oglasio se predsednik Izraela Benjamin Netanjahu. On je najavio da je "došlo vreme za uklanjanje egzistencijalne pretnje koju predstavlja teroritički režim u Iranu".

- Braćo i sestre, građani Izraela, pre samo sat vremena, Izrael i Sjedinjene Države započeli su operaciju uklanjanja egzistencijalne pretnje koju predstavlja teroristički režim u Iranu.

Zahvaljujem našem velikom prijatelju, predsedniku Donaldu Trampu, na njegovom istorijskom vođstvu. Već 47 godina režim Ajatolaha uzvikuje "Smrt Izraelu", "Smrt Americi". Prolivao je našu krv, ubio mnoge Amerikance i masakrirao sopstveni narod. Ovom ubilačkom terorističkom režimu ne sme se dozvoliti da se naoruža nuklearnim oružjem koje bi mu omogućilo da ugrozi celo čovečanstvo.

- Naša zajednička operacija stvoriće uslove da hrabri iranski narod uzme sudbinu u svoje ruke. Došlo je vreme da svi delovi iranskog naroda - Persijanci, Kurdi, Azeri, Baluči i Ahvazi - zbace jaram tiranije i donesu slobodu i miroljubive vrednosti u Iran.

- Pozivam vas, građane Izraela, da se pridržavate uputstava Komande unutrašnjeg fronta. U narednim danima, tokom operacije "Lavlja rika", svi ćemo biti pozvani da pokažemo strpljenje i snagu duha. Zajedno ćemo stajati, zajedno ćemo se boriti i zajedno ćemo osigurati večnost Izraela - napisao je Benjamin Netanjahu na zvničnom X profilu.

Podsetimo, izraelski ministar odbrane, Israel Katz, potvrdio je jutros da je Izrael pokrenuo vojnu operaciju protiv Irana, izvodeći vazdušne udare na ciljeve u samom centru Teherana.

Autor: Jovana Nerić

#Benjamin Netanjahu

#Iran

#Izrael

#Napad

POVEZANE VESTI

Svet

IRAN POSLAO I DRUGI TALAS DRONOVA NA IZRAEL! Netanjahu: Spremni smo i za odbranu i za napad

Svet

Netanjahu: Razgovarao sam sa Trampom tri puta od izbora,slažemo se oko iranske pretnje

Svet

Hezbolah iznenadio izjavom nakon američkih napada na Iran: Evo da li će se umešati u sukob

Svet

'OBEĆAVAM, SHVATIĆE NAŠU PORUKU' Netanjahu se oglasio nakon napada na Hezbolah: Udarili smo ih ŽESTOKO, ovo nisu mogli ni da zamisle!

Svet

Netanjahu: Veoma smo blizu uklanjanja nuklearne pretnje i pretnje balističkih raketa

Svet

Netanjahu: 'Bilo je neophodno da uklonimo Nasralaha - kreatora plana za uništenje Izraela'