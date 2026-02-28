Izrael tvrdi da je sa 200 borbenih aviona izveo svoj 'NAJVEĆI IKADA' napad u Iranu

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da je danas, sa oko 200 borbenih aviona, izvelo svoj "najveći ikada" napad u Iranu.

Prema navodima izraelske vojske (IDF), cilj opsežnih udara bili su iranski lansirni sistemi balističkih raketa i sistemi protivvazdušne odbrane.

Izraelska vojska je saopštila da su borbeni avioni gotovo istovremeno ispalili stotine projketila na oko 500 iranskih vojnih ciljeva u zapadnom i centralnom Iranu u jutarnjim satima, prenosi Tajms of Izrael.

„Ovo je najveći borbeni let u istoriji izraelskog vazduhoplovstva, izvršen nakon pažljivog planiranja uz visokokvalitetne obaveštajne podatke, uz istovremenu sinhronizaciju stotina letelica“, navodi se u saopštenju vojske.

IDF je saopštio da su napadi na iranske sisteme protivvazdušne odbrane „omogućili proširenje vazdušne nadmoći nad iranskim nebom i naneli težak udarac centralnoj ofanzivnoj sposobnosti režima, lansirnim mestima u zapadnom Iranu“.

Jedna od lokacija koja je pogođena u oblasti Tabriza služila je iranskoj jedinici za balističke rakete, „i odatle je planirano lansiranje desetina raketa prema Izraelu“, navodi IDF.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je jutros da je Izrael pokrenuo preventivni napad protiv Irana kako bi uklonio pretnje po bezbednost zemlje i da je u celoj zemlji proglašeno vanredno stanje.

Izraelski napad na Iran, koji se dogodio jutros, bio je koordinisan sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Autor: Marija Radić