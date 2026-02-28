AKTUELNO

Svet

Izrael tvrdi da je sa 200 borbenih aviona izveo svoj 'NAJVEĆI IKADA' napad u Iranu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Baz Ratner ||

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da je danas, sa oko 200 borbenih aviona, izvelo svoj "najveći ikada" napad u Iranu.

Prema navodima izraelske vojske (IDF), cilj opsežnih udara bili su iranski lansirni sistemi balističkih raketa i sistemi protivvazdušne odbrane.

Izraelska vojska je saopštila da su borbeni avioni gotovo istovremeno ispalili stotine projketila na oko 500 iranskih vojnih ciljeva u zapadnom i centralnom Iranu u jutarnjim satima, prenosi Tajms of Izrael.

„Ovo je najveći borbeni let u istoriji izraelskog vazduhoplovstva, izvršen nakon pažljivog planiranja uz visokokvalitetne obaveštajne podatke, uz istovremenu sinhronizaciju stotina letelica“, navodi se u saopštenju vojske.

IDF je saopštio da su napadi na iranske sisteme protivvazdušne odbrane „omogućili proširenje vazdušne nadmoći nad iranskim nebom i naneli težak udarac centralnoj ofanzivnoj sposobnosti režima, lansirnim mestima u zapadnom Iranu“.

Jedna od lokacija koja je pogođena u oblasti Tabriza služila je iranskoj jedinici za balističke rakete, „i odatle je planirano lansiranje desetina raketa prema Izraelu“, navodi IDF.

U napadu SAD na jugu Irana 85 poginulih: Pogođena i škola, stradale učenice

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je jutros da je Izrael pokrenuo preventivni napad protiv Irana kako bi uklonio pretnje po bezbednost zemlje i da je u celoj zemlji proglašeno vanredno stanje.

Izraelski napad na Iran, koji se dogodio jutros, bio je koordinisan sa Sjedinjenim Američkim Državama.

GORI BLISKI ISTOK: Pogođeni i Dubai i Abu Dabi, Izrael pokrenuo operaciju 'LAVLJA RIKA'! Satelit snimio sravnjenu Hamneijevu rezidenciju, otkazani let

Autor: Marija Radić

#Borbeni avion

#Iran

#Izrael

#Napad

#tvrdnje

