'PREDAJ GA ODMAH' Tajno veće Vatikana prekinuto, bezbednosni agenti uhvatili signal: Kardinal tokom izbora pape nosio TELEFON

Tajno veće kardinala, vatikanska konklava na kojoj je prošlog maja izabran papa Lav XIV za poglavara Katoličke crkve, prekinuto je kada je kod jednog od 133 kardinala koji su učestvovali pronađen mobilni telefon, otkriva novoobjavljena knjiga "Izbor pape Lava XIV".

Otkriće da je jedan kardinal nosio mobilni telefon smatra se velikim bezbednosnim propustom, navodi se u knjizi, prenosi Rojters.

Dok su se kardinali pripremali da obave svoje prvo glasanje u Sikstinskoj kapeli, u kojoj su postavljeni uređaji za ometanje spoljašnjih komuniakicija, bezbednosni agenti su uhvatili signal aktivne mobilne veze.

Nakon provere je otkriveno da je jedan stariji kardinal imao mobilni telefon u džepu i od njega je zahtevano da ga odmah preda.

U knjizi se ne navodi ime kardinala koji je imao telefon niti se sugeriše da je on imao bilo kakav skriveni motiv da zadrži telefon, ali se kaže da je taj kardinal nakon otkrića bio "dezorijentisan i uznemiren".

