IZRAEL SASUO RAKETE NA LIBAN, IMA MNOGO MRTVIH! Pokrenuta žestoka osveta zbog napada Hezbolaha, rat se nekontrolisano širi: Reke ljudi na ulicama, beže iz gradova, EVAKUACIJA u toku (VIDEO)

Situacija na Bliskom istoku se ne smiruje. Izrael je jutros izveo novi talas vazdušnih napada na južna predgrađa Bejruta u Libanu koja su pod kontrolom Hezbolah, libanske militantne grupe, a nakon što je lansirala rakete i dronove na Izrael. Najmanje 31 osoba je ubijena u napadu na Liban.

Podsetimo, napad Hezbolaha usledio je kao čin odmazde zbog ubistva iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija.

Izrael rano jutros sasuo rakete na Bejrut

Stanovnike Bejruta su u 3 sata posle ponoći probudile desetine eksplozija. Izrael je gađao tri različite lokacije u južnim predgrađima glavnog grada Bejruta.

Detonacije su tresle prozore širom grada i čule su se kilometrima daleko. Istovremeno, stanovnici južnog Libana prijavili su prelete borbenih aviona i bombe koje su pale u napadima u širem području juga zemlje, tokom kojih su srušene zgrade u selima u blizini grada Tira.

Napad Hezbolaha i izraelski odgovor

Hezbolah je u saopštenju naveo da je oko ponoći lansirao rafalnu vatru raketa i dronova na raketni odbrambeni objekat Mišmar el-Karmel u blizini Haife. Saopšteno je da je to bila "odmazda" za Hamneijevo ubistvo i da su delovali "u odbrani Libana i njegovog naroda".

Izraelski odgovor usledio je samo nekoliko sati kasnije. Vojska je saopštila da je napala mete Hezbolaha širom južnog Libana, u dolini Beka i u bejrutskom predgrađu Dahije. Tvrdili su da je nekoliko visokorangiranih oficira Hezbolaha ubijeno u napadima na Dahije.

🚨 Hello! Here’s the key news at this hour:



1️⃣ Lebanon has entered the conflict in the Middle East. Hezbollah struck Haifa, and Israel responded by attacking the group’s positions in Lebanon (video).



2️⃣ The head of Hezbollah’s parliamentary faction, Mohammed Raad, was… pic.twitter.com/XXev7MvaqD — NEXTA (@nexta_tv) 02. март 2026.

"Hezbolah je večeras pokrenuo kampanju protiv Izraela i snosi punu odgovornost za svaku eskalaciju. Svaki neprijatelj koji ugrozi našu bezbednost platiće visoku cenu", rekao je u saopštenju načelnik izraelske vojske, general-potpukovnik Ejal Zamir.

Reke ljudi napuštaju gradove

Portparol izraelske vojske izdao je naređenja za evakuaciju 55 sela i gradova širom Libana, pozivajući stanovnike da se udalje najmanje 1.000 metara od tih područja jer se nalaze u blizini „operativaca i objekata Hezbolaha“. U nedelju je izraelska vojska objavila mobilizaciju 100.000 rezervista, od kojih su mnogi raspoređeni duž granice sa Libanom.

[ BREAKING ] Middle-of-the-night evacuations in Beirut as residents flee the city after Israeli strikes and Hezbollah’s entry into the war in West Asia. pic.twitter.com/EOJDV0r1j5 — comra (@comrawire) 02. март 2026.

Nakon napada, reke ljudi su počele da beže iz Dahije, automobilima i peške. Redovi vozila su se formirali ispred benzinskih pumpi u južnom gradu Tiru dok su se stanovnici kretali ka severu. Autoputevi koji vode od Dahije do centra Bejruta bili su zakrčeni skuterima i automobilima koji su se probijali kroz ruševine od napada. Na jugu su ljudi vozili u oba smera autoputem kako bi izbegli saobraćajne gužve.

🇱🇧🇮🇱 Large numbers of Lebanese residents are evacuating following the raids on Beirut’s southern suburbs. https://t.co/rI5aGD0gDP pic.twitter.com/n3WiJ1m0b5 — Lord Bebo (@MyLordBebo) 02. март 2026.

Osuda libanske vlade

Libanska vlada je brzo osudila odluku Hezbolaha da bombarduje Izrael bez konsultacija sa državom. Bez direktnog imenovanja militantne grupe, libanski premijer Navaf Salam je rekao da "zemlja neće dozvoliti da bude uvučena u nove avanture".

"Raketiranje iz južnog Libana je neodgovoran i sumnjiv čin koji ugrožava bezbednost Libana i daje Izraelu izgovor za nastavak agresije", napisao je Salam u objavi na društvenoj mreži X.

Libanski zvaničnici se nedeljama bore da spreče Hezbolah da se umeša u bilo kakav potencijalni rat u Iranu, dok Izrael šalje poruke svojim libanskim kolegama da bi svaki napad izazvao širok odgovor protiv cele zemlje.

Autor: Iva Besarabić