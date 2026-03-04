IDF TVRDI: Više od 250 ciljeva gađano u Libanu otkako je Hezbolah napao Izrael

Izraelska vojska (IDF) saopštila je danas da je više od 250 ciljeva gađala u Libanu otkako je libanska militantna grupa Hezbolah napala Izrael u ponedeljak.

Ciljevi su, kako se navodi u saopštenju, obuhvatili "visoke terorističke operativce, raketne lansere, skladišta oružja i štabove koji pripadaju Hezbolahu i drugim terorističkim grupama", prenosi Tajms of Izrael.

Protekle noći snage IDF su gađale komandni centar Hezbolaha u oblasti Nabatijeh, kao i druge lokacije koje pripadaju toj grupi u južnom Libanu, dodaje se u saopštenju izraelske vojske.

Tokom noći je uništen i raketni lanser koji je Hezbolah koristio za ispaljivanje tri rakete na Tel Aviv i Haifu, navodi IDF.

U južnom Libanu, vojska procenjuje da je oko 300.000 libanskih civila evakuisano iz svojih sela nakon naređenja IDF da napuste ta područja.

IDF je izdao upozorenja za evakuaciju za još više od desetak drugih sela na jugu Libana protekle noći, navodi Tajms of Izrael.

pročitajte još U IRANU NEMA INTERNETA: Država potpuno isključena sa mreže više od 84 sata

Autor: Marija Radić