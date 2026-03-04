ŠTA SE OVO DEŠAVA?! Nakon Iraka, skoro cela Kuba ostala BEZ STRUJE

Veliki deo Kube, uključujući glavni grad Havanu, u sredu je ostao bez električne energije, potvrdila je nacionalna elektroenergetska kompanija UNE.

U saopštenju se poručuje da kompanija radi na ponovnoj uspostavi snabdevanja. Najveće ostrvo u Karipskom moru pogođeno je masovnim prekidom struje, piše Reuters.

Prema saopštenju UNE, prekid je zahvatio područje od centralne pokrajine Camaguey do Pinar del Rija na krajnjem zapadu ostrva.

Kuba se suočava sa sve učestalijim restrikcijama struje zbog američke blokade isporuka nafte, goriva koje koristi za pogon svoje elektroenergetske mreže.

BREAKING: After entire Iraq, two-thirds of Cuba, including Havana, hit by blackout, electricity company says pic.twitter.com/C4tvsKmvor — Insider Paper (@TheInsiderPaper) 04. март 2026.

Autor: Iva Besarabić