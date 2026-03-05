Azerbejdžan ulazi u rat! Alijev naredio osvetu Iranu: Vojska dobila hitna uputstva, Teheran će platiti najskuplju cenu

Oružanim snagama Azerbejdžana naređeno je da odgovore na napad koji je izveden iz pravca Irana na teritoriju autonomne republike Nahičevan, saopštio je predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev.

Alijev je na sednici Saveta bezbednosti Azerbejdžana poručio da Baku neće tolerisati napade na svoju teritoriju i da će država reagovati na, kako je naveo, agresiju.

- Nećemo se pomiriti sa ovim neosnovanim terorističkim aktom i agresijom počinjenom protiv Azerbejdžana - rekao je Alijev tokom obraćanja članovima Saveta bezbednosti.

Predsednik Azerbejdžana naglasio je da su bezbednosne strukture i vojska dobile nalog da preduzmu odgovarajuće mere kako bi zaštitile teritorijalni integritet zemlje.

Napad kod aerodroma u Nahičevanu izazvao uzbunu

Incident se dogodio u blizini aerodroma u Nahičevanu, gde su, prema zvaničnim informacijama iz Bakua, pala dva drona. Jedan je udario u zgradu aerodromskog terminala, dok je drugi pao u blizini školske zgrade.

U napadu su povređene najmanje dve osobe, a oštećen je i deo aerodromske infrastrukture.

Ministarstvo spoljnih poslova Azerbejdžana osudilo je napad i poručilo da se radi o ozbiljnom kršenju međunarodnog prava, naglašavajući da Baku zadržava pravo da preduzme protivmere.

Iran negira odgovornost za napad

Iranske vlasti su u međuvremenu odbacile optužbe da stoje iza incidenta. Generalštab Oružanih snaga Irana saopštio je da Teheran poštuje suverenitet susednih država i da iranska vojska nije lansirala dronove prema Azerbejdžanu.

U saopštenju se navodi i da bi incident mogao biti rezultat provokacije trećih strana sa ciljem destabilizacije regiona.

Autor: Marija Radić