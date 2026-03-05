KAZNE I DO 77.000 DOLARA! Influenserima u Dubaiju preti i ZATVOR ZBOG OBJAVA O RATU: Sadržaji o sukobu sa Iranom mogu skupo da ih koštaju

Influenseri koji trenutno borave u Dubaiju dobili su upozorenje da bi zbog objavljivanja sadržaja o sukobu sa Iranom na društvenim mrežama mogli da se suoče sa ozbiljnim kaznama.

Naime, vlasti Ujedinjeni Arapski Emirati uputile su jasnu poruku zajednici influensera u Dubaiju da svaki materijal koji se proceni kao štetan po „javni red, nacionalno jedinstvo ili ugled države“ može dovesti do sankcija.

Kako je navedeno, kazne za takve objave mogu biti veoma stroge — od visokih novčanih penala koji dostižu i do 77.000 dolara, pa sve do zatvorske kazne.

Jedna influenserka rekla je da je obrisala video koji prikazuje zapaljene ostatke rakete ispred njene zgrade jer korisnici društvenih mreža "moraju biti veoma oprezni u vezi sa onim što govore", preneo je britanski The Telegraph.

Zakoni o sajber kriminalu u Ujedinjeni Arapski Emiratima spadaju među najstrože na svetu, a svaki komentar o regionalnom sukobu, vladinoj politici ili bezbednosnim pitanjima može biti protumačen kao krivično delo.

"Vlasti Dubaija žele da kontrolišu narativ, to je sigurno. Postoje stroga pravila o tome šta možete ovde reći. Vlasti u Dubaiju ne žele da se panika širi od ljudi koji objavljuju dezinformacije. U njihovom je interesu da ljudi budu mirni i ja to mogu da razumem", rekla je influenserka, koja je želela da ostane anonimna.

Influenserka, koja ima milione pratilaca na svom Instagram nalogu, rekla je da je snimila film ispred svog stana nakon što je iranska raketa presretnuta u nebu u subotu. Međutim, odlučila je da ukloni snimak sa svoje objave na društvenim mrežama i da ga više ne objavljuje "iz poštovanja prema pravilima UAE".

"Bila sam utrnula kada sam videla plamen. Nisam znala kako da se osećam jer u početku nisam znala šta gledam. Ali stvari su se sada smirile, posle nekoliko dana. Ljudi su se čak vratili na plažu. Osećam se prilično bezbedno".

Influenserka, koja je trebalo da leti za London kada joj je let otkazan zbog sukoba, dodala je da su, iako su držale strogu kontrolu nad društvenim mrežama, vlasti pružile brze i jasne informacije o tome kako reagovati na napade.

"Ako postoji razlog za brigu, reći će vam da odete u sklonište ili šta god. Znaju da panika ne pomaže", rekla je.

"Rečeno nam je da ne razgovaramo o situaciji na brodu"

Putnicima koji su zaglavljeni na kruzerima kod obale Dubaija takođe je rečeno da ne razgovaraju o tekućem sukobu.

Jan Arnot (71) putnik kompanije "Celestyal Cruises" otkrio je detalje:

"Rečeno nam je da ne razgovaramo o situaciji na brodu. Videli smo odbrambene avione i dim od napada na aerodrom, ali smo se osećali bezbedno sve vreme. Niko kod kuće ne može da veruje šta govorimo".

Poznata Srpkinja, Sara Damnjanović je bila u ugroženom delu Dubaija, a o traumama koje je doživela kada su joj rakete letele iznad glave javno je govorila. Međutim, ona se sa sestrom sklonila na sigurno, a pre neki dan je izjavila da je u kontaktu sa Srbima koji su i dalje u nebezbednim područjima

- Javljam vam se sa najnovijim informacijama i trudiću se da vam prenesem 1/1 pravu sliku i onako kako jeste. Ako budete čuli udare tokom videa, to je zato što se grade zgrade i sve funkcioniše relativno normalno. Danima konstantno se čuju detonacije, uglavnom, u daljini. Poslednji put kada sam čula jak udar je juče ujutru i to me je probudilo. Ljudi iz Srbije su počeli da mi pišu kako su se njihove zgrade tresle jer su oni bili blizu vode, taj deo je malo osetljiviji. Ja sam pobegla od tog dela pored vode, to znate, još prvi dan, išla sam suprotno od vode. Nismo želele da ostanemo u zgradi, da budemo na 24. spratu, jer u slučaju bilo kakve evakuacije, ne želim da se saplićem niz stepenice i da koristimo liftove. Odlučile smo da se prebacimo ovde, gde smo na drugom spratu - pričala je influenserka.

