U PARKU PRONAĐEN KOFER SA TELIMA DVE DEVOJČICE! Čovek šetao sa psom, a onda naišao na JEZIV PRIZOR: Podigao sam ga i video GLAVU (FOTO)

Dve devojčice koje su pronađene mrtve u koferima u parku u Klivlendu bile su u srodstvu, saopštila je kancelarija sudskog lekara.

Tela neidentifikovanih devojčica, za koje se smatra da imaju između 8 i 14 godina, pronašao je vlasnik psa u ponedeljak, 2. marta, javlja People.

Šefica policije Klivlenda, Doroti Tod, rekla je na konferenciji za štampu da su službenici stigli u oblast East 162 u Midlandu oko 18 časova po lokalnom vremenu. Mesto je opisano kao polje u blizini škole.

Vlasti su pronašle "mrtvu osobu u plitkom grobu unutar kofera", a tokom pretrage mesta događaja za dokaze, pronašli su i "drugi plitki grob" sa još jednim koferom i drugim telom u njemu.

Kancelarija mrtvozornika okruga Kujahoga potvrdila je preliminarnim testovima DNK da su devojčice polusestre.

Portparol kancelarije, Kris Haris, rekao je: "U ovom trenutku, nijedna od preminulih nije pozitivno identifikovana. Istraga je u toku i pružićemo dodatne informacije čim budu dostupne."

Prema lokalnim medijima, Filip Donaldson, čovek čiji je pas otkrio kofere i koji je pozvao policiju, rekao je da je hrpa zemlje pod kojom je jedno od tela pronađeno bila tu najmanje nedelju dana.

"Bilo je kao hrpa zemlje, a pas je stao da njuši... trajalo je predugo, pa sam se vratio i video da je to kofer koji je poluzakopan. Podigao sam ga i video glavu. Nečiju glavu u njemu."

Za sada nema osumnjičenih, a nema ni lokalnih izveštaja o nestaloj deci koja odgovaraju ovim devojčicama. Tod je opisala slučaj kao "užasan i strašan".

Autor: Iva Besarabić