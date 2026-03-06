AKTUELNO

Svet

Tragedija na ekskurziji u Grčkoj: Učenik pao sa terase, nije mu bilo spasa

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Thanassis Stavrakis ||

Učenik (15), koji je bio na ekskurziji u Grčkoj, poginuo je prilikom pada sa terase hotela.

Učenik francuskog porekla poginuo je nakon što je pao sa 3. sprata zgrade hotela u Atini.

Tragedija se dogodila u Ulici Salomou, u centru glavnog grada Grčke. Đaci koji su bili deo ekskurzije su boravili u hotelu u trenutku tragedije.

Uprkos tome što su ekipe Hitne pomoći brzo stigle na lice mesta, za dete nije bilo spasa. Učenik je ostao mrtav na licu mesta.

Lekari su mogli samo da konstatuju smrt deteta, nakon čega je telo prevezeno u nadležnu ustanovu.

Policija istražuje sve okolnosti ove tragedije, kako bi se ustanovilo kako je došlo do toga da dete padne sa velike visine.

pročitajte još

SRBI NA LISTI NAJTRAŽENIJIH 'MULA', EVO ŠTA SVE RADE: Narko-kuriri ne prazaju ni od čega, a od ovoga može i da se umre

Autor: Marija Radić

#Grčka

#Tragedija

#ekskurzija

#pad

#terasa

#učenik

POVEZANE VESTI

Svet

TRAGEDIJA NA EKSKURZIJI U ATINI: Učenik pao s trećeg sprata hotela i poginuo

Svet

Tinejdžer pao s terase, nije mu bilo spasa: Očajni roditelji pokušavaju da stignu na sahranu

Hronika

Užas u Novom Sadu: Muškarac (38) pao sa zgrade, na mestu OSTAO MRTAV! Nije mu bilo spasa

Hronika

PAO SA KROVA I POGINUO! Tragedija u Boru - muškarac (34) radio na kuli i stradao

Svet

MLADIĆ (26) HTEO DA SNIMI SADRŽAJ ZA MREŽE, PA PAO SA MOSTA! Horor u jednoj od najpopularnijih turističkih destinacija, NIJE MU BILO SPASA

Hronika

Tragedija u Vršcu: Pacijent pao sa drugog sprata bolnice, nije mu bilo spasa