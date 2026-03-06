Tragedija na ekskurziji u Grčkoj: Učenik pao sa terase, nije mu bilo spasa

Učenik (15), koji je bio na ekskurziji u Grčkoj, poginuo je prilikom pada sa terase hotela.

Učenik francuskog porekla poginuo je nakon što je pao sa 3. sprata zgrade hotela u Atini.

Tragedija se dogodila u Ulici Salomou, u centru glavnog grada Grčke. Đaci koji su bili deo ekskurzije su boravili u hotelu u trenutku tragedije.

Uprkos tome što su ekipe Hitne pomoći brzo stigle na lice mesta, za dete nije bilo spasa. Učenik je ostao mrtav na licu mesta.

Lekari su mogli samo da konstatuju smrt deteta, nakon čega je telo prevezeno u nadležnu ustanovu.

Policija istražuje sve okolnosti ove tragedije, kako bi se ustanovilo kako je došlo do toga da dete padne sa velike visine.

Autor: Marija Radić