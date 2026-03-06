Tramp zbog Irana napravio šok zaokret ka ruskoj nafti: Oglasilo se ministarstvo finansija SAD!

Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država saopštilo je da će privremeno ukinuti deo sankcija kako bi omogućilo Indiji kupovinu ruske nafte.

Prema licenci koju je izdala Kancelarija za kontrolu strane imovine pri Ministarstvu finansija ublažavanje sankcija važiće do 4. aprila i odnosi se isključivo na naftu koju je kupila indijska kompanija i koja je isporučena i istovarena u indijskoj luci, preneo je CBS.

Sjedinjene Američe Države su u oktobru uvele sankcije dvema najvećim ruskim naftnim kompanijama, Rosneft i Lukoil, zbog ruskih napada na Ukrajinu, preneo je AP.

Uprkos sankcijama, ruski predsednik Vladimir Putin posetio je Indiju u decembru, kada su on i indijski premijer Narendra Modi najavili program ekonomske trgovine.

Indijski zvaničnici su naveli da će se pridržavati međunarodnih sankcija.

Autor: A.A.