Netanjahu: Izrael će nastaviti da napada Iran svom snagom

Rat protiv Irana će se nastaviti nesmanjenom žestinom i bez kompromisa poručio je danas izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

"Izrael ima organizovan plan sa mnogo iznenađenja za sledeću fazu rata sa Iranom", rekao je Netanjahu u video obraćanju, prenosi Tajms of Izrael.

Kako je naveo, cilj je da se destabilizuje režim u Teheranu i "omoguće promene".

Netanjahu je zapretio pripadnicima Iranske revolucionarne garde (IRGC).

"I vi ste nam na nišanu. Ko god spusti oružje, neće mu se ništa loše dogoditi. Ko god to ne učini, snosiće posledice svojih postupaka", upozorio je Netanjahu.

U obraćanju iranskom narodu, Netanjahu je rekao da Izrael "ne pokušava da podeli Iran, već da ga oslobodi", ali da konačni uspeh zavisi od samih Iranca.

"Trenutak istine se približava. Od vas zavisi da li ćete da oslobodite Iran", rekao je on, napominjući da će to doneti mir između Izraela i Irana i prošireni krug mira.

Netanjahu je zahvalio američkom predsedniku Donaldu Trampu na "istorijskom vođstvu" u jačanju američko-izraelskog saveza i poručio da Izrael "stoji uz zemlje koje je Iran napao", ističući da mnoge države sada traže saradnju sa Izraelom zbog njegove snage i pravednosti.

"Svi sada razumeju da režim ajatolaha ugrožava svet. Mnoge nacije se okreću Izraelu, tražeći saradnju, jer smo jaki, jer smo u pravu, jer se borimo", naglasio je Netanjahu.

On je dodao da mnoge države u regionu priznaju licemerje UN, koje su "neosnovano kritikovale" Izrael dok je vodio "pravedni rat protiv Hamasa", ali su ćutale dok su Irance ubijali njihovi sopstveni rukovodioci.

"Mnoge zemlje danas vide tačno na koga mogu da računaju. Izrael je svetionik moći i nade... Zahvaljujući toj moći možemo proširiti krug bezbednosti, mira i ekonomskog procvata u budućnosti do nivoa kakve nikada nismo videli. Ali trenutno još smo usred teške kampanje. Nećemo prestati da napadamo diktatore u Iranu... bez kompromisa", istakao je Netanjahu.

Izraelski premijer je upozorio i libansku vladu da je njena odgovornost sprovođenje primirja iz 2024. godine i razoružanje Hezbolaha, naglašavajući da će Izrael preduzeti sve mere za zaštitu svojih građana i gradova.

Autor: Marija Radić