UZNEMIRUJUĆE! DEVOJKA DUVALA SVEĆICE NA TORTI, PA SE PROBUDILA U BOLNICI! Neslana šala prijatelja zamalo postala KOBNA: Evo šta je pošlo po zlu! (FOTO)

Rođendanske proslave često donose smeh, šale i nezaboravne trenutke. I dok većina šala među prijateljima i porodicom prolazi bez posledica, ponekad i najbezopasniji čin može neočekivano postati opasan.



To je na svojoj koži osetila jedna mlada devojka. Okružena prijateljima i stolom punim hrane, nagnula je lice prema torti kako bi ugasila svećice. Međutim, u sekundi, neko joj je gurnuo lice u tortu. Trenutak radosti odmah se pretvorio u paniku jer se "bezopasna" šala ovog puta završila dramatično.

Naime, nešto što mnogi od prisutnih nisu znali jeste da je visoka, višeslojna torta bila građena sa unutrašnjim štapovima - tankim drvenim ili plastičnim potpornim elementima koje poslastičari koriste kako bi složene torte ostale stabilne pod sopstvenom težinom. Kada je njeno lice udarilo u tortu, jedan od tih štapova probio joj je oko.

Hitno prebačena u bolnicu

Panika je odmah zamenila smeh, a povređena devojka je hitno prebačena u bolnicu.

Lekari su, na sreću, utvrdili da oko i vid nisu trajno oštećeni, iako je povreda mogla biti životno opasna.

Ovaj incident, koji je ubrzo obišao internet, istakao je koliko tradicionalno guranje lica slavljenika u tortu može biti rizično.

Uznemirujuće fotografije!

Priča kao ozbiljan podsetnik

Mnogi ljudi ne shvataju da visoke torte gotovo uvek imaju unutrašnje potpore od drveta ili plastičnih materijala bezbednih za hranu. Ti štapići funkcionišu kao stubovi unutar torte, raspoređuju težinu između slojeva i sprečavaju da se torta sruši tokom transporta i izlaganja. Bez njih, složene torte bi često tonule ili se prevrnule.

Na kraju, mlada devojka je iz ove situacije izašla nepovređena, ali priča sada služi kao ozbiljan podsetnik: ponekad su najveći rizici na proslavama upravo oni koje niko ne vidi.

Naime, nešto što mnogi od prisutnih nisu znali jeste da je visoka, višeslojna torta bila građena sa unutrašnjim štapovima - tankim drvenim ili plastičnim potpornim elementima koje poslastičari koriste kako bi složene torte ostale stabilne pod sopstvenom težinom. Kada je njeno lice udarilo u tortu, jedan od tih štapova probio joj je oko.

Autor: A.A.