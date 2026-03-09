Policajac kaznio policajca jer nije bio vezan u službenom vozilu!

Policajac (60) proglašen je krivim i osuđen nakon što ga je kolega zaustavio dok je upravljao službenim policijskim automobilom.

Neobično je to što ga je zaustavio jer je primetio da - nije bio vezan. Prema presudi, sve se dogodilo 4. marta u jednom mestu u Slavoniji, javlja Danica.hr. Policajac "tokom vožnje nije koristio sigurnosni pojas, a kod sebe nije imao vozačku dozvolu".

Da stvar bude još zanimljivija, očigledno je reč o policijskom šefu: saznaje se da ima završen fakultet i platu od 2.000 evra neto mesečno.

Policajac se na sudu branio da je vozio označeni "ford" i da je bio vezan, ali da je otkopčao pojas i počeo da izlazi iz auta nakon što ga je kolega nesmotreno zaustavio.

Suočenje u sudnici

"Policija je bila na autobuskom ugibalištu i taj policajac je odjednom iskočio ispred mene, pa sam uspeo da stanem tek 30-ak metara dalje. Rekao sam da nije u redu kako me zaustavlja, da je mogao da ugrozi sebe i druge učesnike u saobraćaju."

"Ali, on je tražio od mene vozačku dozvolu i rekao sam da je nemam i nakon toga je samo otišao da piše svoje izveštaje, a potom mi je te izveštaje i uručio", branio se policijski službenik koji je te večeri vozio "ford".

Policajac koji ga je zaustavio kaže da je to učinio jer je video da nije bio vezan. Nije imao vozačku, pa mu je dao ličnu kartu. Ističe da je "sačinio obaveštenje o počinjenom prekršaju koje mu je uručio, a vozač je to obaveštenje i potpisao".

Zbog protivrečnih iskaza, sutkinja je policajca prekršioca i njegovog kolegu suočila u sudnici. Morali su da se okrenu jedan prema drugom licem i kažu šta je, po njima, istina.

Mora da plati kaznu

"Prilikom suočenja okrivljenog i svedoka, svedok je izjavio da u celosti ostaje pri svom iskazu i da nema ništa da doda, a okrivljeni je izjavio da u celosti ostaje pri svojoj odbrani i da nema ništa više da doda."

"Prilikom suočenja okrivljeni i svedok su mirno iznosili iskaze, nisu pokazivali nikakve geste niti govor tela", primetila je prekršajna sutkinja.

Na osnovu svih dokaza, sutkinja je policajca proglasila krivim, kaznila ga sa 160 evra i naložila mu da plati 15 evra troškova postupka. Presuda je odmah postala pravosnažna.

