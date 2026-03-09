SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO TURSKU! Očevici tvrde: Bio je izuzetno jak, trajao je dugo

Tursku je danas pogodio zemljotres jačine 5,1 stepen po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je na dubini od sedam kilometara i udaljenosti od 32 kilometra od grada Merkezefendija, na zapadu zemlje.

Prema navodima očevidaca objavljenim na veb sajtu EMSC, potes se osetio izuzetno snažno i trajao je dugo.

Turski mediji prenose da je nakon tog potresa usledio i slabiji, jačine 3,4 stepena.

Turski ministar za životnu sredinu, urbanizaciju i klimatske promene Murat Kurum objavio je na društvenim mrežama da će, iako nije bilo izveštaja o negativnim posledicama, timovi pokrajinskog direktorata početi sa procenom štete na osnovu svih potencijalnih izveštaja, navodi Hurijet.

Autor: Iva Besarabić