SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO TURSKU! Očevici tvrde: Bio je izuzetno jak, trajao je dugo

Tursku je danas pogodio zemljotres jačine 5,1 stepen po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Epicentar zemljotresa bio je na dubini od sedam kilometara i udaljenosti od 32 kilometra od grada Merkezefendija, na zapadu zemlje.
Prema navodima očevidaca objavljenim na veb sajtu EMSC, potes se osetio izuzetno snažno i trajao je dugo.
Turski mediji prenose da je nakon tog potresa usledio i slabiji, jačine 3,4 stepena.
Turski ministar za životnu sredinu, urbanizaciju i klimatske promene Murat Kurum objavio je na društvenim mrežama da će, iako nije bilo izveštaja o negativnim posledicama, timovi pokrajinskog direktorata početi sa procenom štete na osnovu svih potencijalnih izveštaja, navodi Hurijet.
Autor: Iva Besarabić