AKTUELNO

Svet

SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO TURSKU! Očevici tvrde: Bio je izuzetno jak, trajao je dugo

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: EMSC Printscreen ||

Tursku je danas pogodio zemljotres jačine 5,1 stepen po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je na dubini od sedam kilometara i udaljenosti od 32 kilometra od grada Merkezefendija, na zapadu zemlje.

Prema navodima očevidaca objavljenim na veb sajtu EMSC, potes se osetio izuzetno snažno i trajao je dugo.

Turski mediji prenose da je nakon tog potresa usledio i slabiji, jačine 3,4 stepena.

Turski ministar za životnu sredinu, urbanizaciju i klimatske promene Murat Kurum objavio je na društvenim mrežama da će, iako nije bilo izveštaja o negativnim posledicama, timovi pokrajinskog direktorata početi sa procenom štete na osnovu svih potencijalnih izveštaja, navodi Hurijet.

Autor: Iva Besarabić

#Rihterova skala

#Turska

#Zemljotres

#podrhtavanje

#potres

#tlo

POVEZANE VESTI

Svet

Tresla se Kina: Pogodio je zemljotres jačine 5,1 stepen

Svet

ČILE POGODIO ZEMLJOTRES: Potres jačine 4,1 stepeni Rihtera

Svet

Argentinu pogodio SNAŽAN ZEMLJOTRES: Ne zna se ima li žrtava

Svet

Snažan zemljotres pogodio Čile

Svet

SNAŽAN ZEMLJOTRES U JAPANU: Potres jačine 5,5 stepeni osetio se u Tokiju - Trajao 20 sekundi

Svet

Japan pogodio zemljotres jačine 5,2 stepena