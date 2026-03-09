HOROR NA DAN ŽENA U KOMŠILUKU: Izbo majku nasmrt, pa krvav izašao na ulicu i počeo da lupa vozila

Muškarac (35) izbo je svoju majku u stanu u kom su živeli u Temišvaru u Rumuniji. Do zločina je došlo u nedelju, na Dan žena.

Muškarac je sa majkom živeo u stanu u Temišvaru. On je nedavno primljen u psihijatrijsku bolnicu, ali je majka tražila da ga otpuste i rekla da će ona brinuti o njemu.

Međutim, nije slutila da će ta njena odluka biti kobna. On je u nedelju poludeo, zgrabio nož i napao svoju majku. Žena je uspela da pozove pomoć, a onda se srušila u kući.

Nakon napada, mladić je krvav izašao na ulicu, gde je vrištao i u besu polomio prozore na nekoliko parkiranih automobila. Komšije su uspele da ga zadrže do dolaska policije.

Hitne službe su pokušale da reanimiraju ženu, ali uzalud. Ona je proglašena mrtvom na licu mesta, a njen sin je uhapšen, ali je zbog povreda ruku odveden u bolnicu.

Autor: Iva Besarabić