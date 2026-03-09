AKTUELNO

Misteriozna vatrena kugla se pojavila iznad Nemačke: Videla se iz tri države, svedoci čuli eksplozije

Misteriozna vatrena kugla koja je u nedelju oko 19 časova viđena iznad zapadne Nemačka, Luksemburg i Holandija po svemu sudeći je bila meteor, objavio je luksemburški RTL.

Svedoci kažu da su pojavu pratili glasni prasci i da je ličila na „veoma veliku zvezdu padalicu“, sličnu onima iz meteorske kiše Perzeidi koja se može videti u avgustu. Ovaj meteor je, međutim, bio mnogo veći, a nemačka policija je saopštila da su neki fragmenti pali u saveznoj državi Porajnje-Falačka i izazvali štetu na kućama i krovovima.

Izveštaji o šteti stigli su iz mesta Hunsrück i Eifel, kao i iz grada Koblenz.

Niki Ferenštajn, bivši predsednik Luksemburških amaterskih astronoma, objasnio je da se takav meteor kreće brzinom od 60.000 do 70.000 km/h, zbog čega intenzivno trenje u atmosferi može izazvati eksploziju i proizvesti glasne praske koje su opisali svedoci u Nemačkoj. Fragmenti koji padnu na tlo poznati su kao meteoriti.

Stručnjaci iz Evropska svemirska agencija (ESA) takođe navode da se najverovatnije radi o meteoru i trenutno analiziraju snimke i prikupljene podatke. Više detalja trebalo bi da bude poznato tokom ponedeljka.

