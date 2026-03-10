AKTUELNO

Nova cena nafte: Preokret na tržištu

Cene nafte u ponedeljak popodne pale su za deset odsto, na ispod 90 dolara po barelu, nakon što su na otvaranju skočile 20 odsto.

Glavni razlog za to je što su ministri finansija iz sedam najrazvijenijih zemalja saopštili da je G7 spremna da oslobodi naftu iz strateških rezervi ako bude potrebno, preneo je Trejding ekonomiks.

Tako je nafta Brent sada na nivou od oko 89,5 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) kreće se na oko 86 dolara po barelu.

Na cene je i uticala izjava američkog predsednika Donalda Trampa, koji je insistirao da će rat sa Iranom biti kratak, čime je sugerisao da neće biti potreban odgovor Sjedinjenih Američkih Država u vidu opsežnog ekonomskog odgovora.

Cena nafte je ranije tokom sesije porasla na 120 dolara po barelu, što je najviši nivo od 2022. godine, jer su glavni proizvođači sa Bliskog istoka počeli da smanjuju proizvodnju nakon poremećaja transporta u Ormuskom moreuzu.

Sa značajno ograničenim saobraćajem tankera, nekoliko ključnih proizvođača, uključujući Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate, Kuvajt i Irak, počelo je da ograničava proizvodnju jer se skladišta brzo pune.

