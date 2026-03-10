AKTUELNO

NATO poseduje adekvatne kapacitete i postavku za zaštitu stanovništva država članica od balističkih pretnji

NATO je dobro pozicioniran za odbranu stanovništva saveznika od balističkih pretnji.

Severnoatlantski savet sastao se u ambasadorskom formatu radi razmene najnovijih informacija o bezbednosnom okruženju, u svetlu kontinuiranih i neselektivnih napada Irana širom Bliskog istoka i šire. Zasedanjem je predsedavao generalni sekretar NATO-a, Mark Rute. Saveznici u NATO-u oštro su osudili iranske napade na Tursku i izrazili punu solidarnost sa Ankarom.

Uspešno presretanje i operativna gotovost

Generalni sekretar NATO-a pohvalio je Vrhovnog komandanta savezničkih snaga za Evropu (SACEUR) i svo angažovano savezničko osoblje na zajedničkim naporima koji su omogućili da iranska balistička raketa bude identifikovana, praćena i uspešno presretnuta. Ovo je opipljiva demonstracija sposobnosti Alijanse da odbrani naše stanovništvo od svih pretnji, uključujući i one koje predstavljaju balističke rakete.

Odvraćanje i odbrana

NATO-ova postavka odvraćanja i odbrane ostaje snažna u svim operativnim domenima. Naše vojske ostaju na oprezu, a SACEUR je prilagodio i nastaviće da prilagođava postavku NATO snaga kad god je to potrebno kako bi se osigurala bezbednost svih saveznika.

NATO nastavlja pažljivo da prati situaciju. Generalni sekretar je u redovnom kontaktu sa liderima saveznika, kao i sa liderima partnera NATO-a širom regiona.

