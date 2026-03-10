UŽAS U ŠVAJCARSKOJ: Muškarac se polio benzinom i zapalio u autobusu, ŠESTORO STRADALO (VIDEO)

Horor scena u mestu Kerzers u švajcarskom kantonu Frejburg - izgoreo je autobus, ima šest mrtvih i pet povređenih.

Zvaničnih informacija nema, ali svedoci kažu da je bilo jezivo.

Naime, požar je zahvatio poštanski autobus, koji je u potpunosti izgoreo. Iako su sve hitne službe brzo stigle na lice mesta, nisu uspele da spasu sve.

BREAKING: A man set himself on fire on a bus in Kerzers, Switzerland, killing six people and injuring five others, police said. pic.twitter.com/EsJ5bAgGVO — Moshe Schwartz (@YWNReporter) 10. март 2026.

Kako se navodi, prema određenim izvorima, do požara je došlo kada se jedna osoba polila benzinom i zapalila u autobusu.

"Nikome nije dozvoljeno da priđe", kažu očevici sa lica mesta.

Man sets himself on fire on a bus in Kerzers, Switzerland, leaving multiple dead and injured. pic.twitter.com/T6dO7vOrvv — Open Source Intel (@Osint613) 10. март 2026.

Zasad nije poznat stepen opekotina kod povređenih.

Autor: Marija Radić