AKTUELNO

Svet

Grejem Poter ostaje selektor fudbalske reprezentacije Švedske do 2030.

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Stefan Jerrevang ||

Selektor reprezentacije Švedske Grejem Poter produžio je ugovor do kraja Svetskog prvenstva 2030. godine, saopštio je danas Fudbalski savez Švedske (SvFF).

Poter (50) je preuzeo selekciju Švedske u oktobru prošle godine. Prema prvobitnom dogovoru, engleski trener je trebalo da predvodi reprezentaciju Švedske do kraja kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026.

U današnjem saopštenju se navodi da su se Poter i čelnici SvFF dogovorili da produže saradnju do kraja SP 2030. bez obzira na ishod baraža za plasman na Mundijal 2026.

"Mnogo mi znači da nastavim da vodim selekciju Švedske. Osećam veliku odgovornost. Ovo je veliki dan za mene i fantastična prilika da uradim nešto važno u budućnosti. Švedska je fudbalska zemlja", rekao je Poter.

Fudbalska reprezentacija Švedske će 26. marta u Valensiji igrati protiv Ukrajine u polufinalu baraža za plasman na SP 2026. Pobednik ovog duela igraće 31. marta u finalu baraža za plasman na SP sa boljim iz meča Poljska - Albanija.

SP će biti održano od 11. juna do 19. jula ove godineu SAD, Meksiku i Kanadi.

#Grejem Poter

#Selektor

#Švedska

POVEZANE VESTI

Fudbal

Podneo ostavku: Čuveni Tijeri Anri više nije selektor mlade fudbalske reprezentacije Francuske

Fudbal

Matjaž Kek nije više selektor fudbalera Slovenije

Fudbal

Kolumbijski fudbaler Džon Duran produžio ugovor sa Aston Vilom do 2030. godine

Fudbal

Nejmar produžio ugovor sa Santosom do kraja godine

Košarka

KRAJ SAGE O SELEKTORU KOŠARKAŠKE REPREZENTACIJE SRBIJE! Poznata sudbina Svetislava Pešića! Evo da li Kari ostaje na klupi 'Orlova'

Ostali sportovi

Grbić ostaje selektor Poljske i za Olimpijske igre 2028. godine - novi ugovor pred put u Pariz