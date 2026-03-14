AKTUELNO

Svet

SEVERNA KOREJA ISPALILA 10 BALISTIČKIH RAKETA! Kim Džong Un pobesneo, pa povukao EKSTREMAN POTEZ, Amerika i Južna Koreja dovele ga do PUCANJA

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs, Pixabay ||

Severna Koreja je u subotu ispalila oko 10 balističkih raketa prema Japanskom moru, saopštio je Združeni generalštab oružanih snaga Seula (JCS).

Seulska vojska je otkrila „oko deset neidentifikovanih balističkih raketa lansiranih iz oblasti Sunan u Severnoj Koreji prema Istočnom (Japanskom) moru oko 13:20 časova (0420 GMT)“, navodi se u saopštenju JCS.

Ranije tog dana, Seul je tvrdio da je Pjongjang u subotu ispalio najmanje jedan „neidentifikovani projektil“ prema moru.

Japan je takođe naveo da je ispaljen projektil, za koji se sumnja da je balistička raketa.

Govoreći o prvom lansiranju, južnokorejska vojska je saopštila da je projektil ispaljen prema istočnoj obali, a Japan je rekao da izgleda da je „projektil“ pao u more.

Zajedničke vojne vežbe SAD i Južne Koreje izazivaju napetosti

Lansiranje raketa dogodilo se dok SAD i Južna Koreja održavaju svoje godišnje prolećne zajedničke vojne vežbe, u kojima učestvuju hiljade vojnika.

Balističke rakete su ispaljene nekoliko dana nakon što je Pjongjang upozorio na „strašne posledice“ zbog tekućih godišnjih vojnih vežbi Južne Koreje i SAD.

Severna Koreja je više puta prigovarala takvim zajedničkim vojnim vežbama, rekavši da su one „generalne probe“ za oružanu agresiju saveznika protiv nje.

Diplomatski napori i reakcija Pjongjanga

SAD su decenijama pokušavale da neutrališu severnokorejski nuklearni program, ali diplomatski pritisak nije dao nikakve rezultate.

Primetno je da su lansiranja raketa usledila nakon što je južnokorejski premijer Kim Min-seok rekao da američki predsednik Donald Tramp smatra da bi sastanak sa liderom Pjongjanga Kim Džong Unom bio „dobar“.

Međutim, Pjongjang je odbacio ponudu, opisujući najnovije mirovne napore kao „nespretnu, obmanjujuću farsu“.

Autor: A.A.

#Kim Džong-Un

#Rakete

