'Ukrali kofere sa oko 420 miliona jena' Uhapšena sedmorica u Japanu, među njima i članovi jakuze

Izvor: Pink.rs/Tanjug

Japanska policija uhapsila je danas sedmoricu pljačkaša, uključujući pripadnike kriminalne organizacije jakuza, zbog sumnje da su ukrali kofere sa oko 420 miliona jena (2,6 miliona dolara) u okrugu Ueno u Tokiju, prenose danas japanski mediji.

Za pljačku su osumnjičeni Jinrju Kano, 21-godišnji pripadnik jednog od najvećih kriminalnih sindikata u Japanu, Jamaguči-gumi, kao i još šest osoba, prenosi Kjodo.

Oni se sumnjiče da su krajem januara, sa još nekim osobama, opljačkali žrtve, među kojima jednog kineskog državljanina, navela je policija.

Kako se navodi, ukrali su tri kofera sa novcem, i poprskali kineskog državljanina biber sprejem pre nego što su pobegli sa lica mesta.

Istražitelji ispituju moguću povezanost ove pljačke sa sličnim incidentima koji su se kasnije dogodili na tokijskom aerodromu Haneda i u Hong Kongu.

'RAT S IRANOM ULAZI U ODLUČUJUĆU FAZU' Salva projektila leti prema Izraelu, Emirati u plamenu! IRGC upozorava: Sklonite se od mesta gde su Amerikanci

Autor: Marija Radić

