TRAGEDIJA! Kristina poginula zbog paraglajdinga: Božični poklon od dečka završio se KOBNO, porodica joj ispunila poslednju želju (FOTO)

Dvadesetosmogodišnja Kristina Kolturi preminula je dva dana nakon što je teško povređena u nesreći tokom tandem paraglajdinga na španskim Kanarskim ostrvima.

Ovo iskustvo je, kako se navodi, dobila kao božićni poklon od svog dečka.

Nesreća na plaži na Tenerifima

U petak, 6. marta oko 17.20 po lokalnom vremenu, hitne službe su upućene na plažu na jugozapadu Tenerifa, nakon dojave da se dvosedni paraglajder srušio u stenovito područje pored plaže, saopštio je Centar za koordinaciju hitnih i bezbednosnih službi Vlade Kanarskih ostrva.

Jedna od povređenih, žena kasnije identifikovana kao Kristina Kolturi iz Italije, bila je u srčanom zastoju.

Spasioci na plaži uspeli su da joj povrate puls, nakon čega je sa teškim povredama prevezena u bolnicu u Santa Kruzu.

Muškarac koji je bio sa njom, kasnije identifikovan kao njen instruktor, zadobio je povrede srednje težine i takođe je prevezen u bolnicu, saopštili su zvaničnici.

Preminula dva dana kasnije

Dva dana kasnije, u nedelju 8. marta, Kristina Kolturi je podlegla povredama, preneli su italijanski mediji.

Istraga o ovom smrtonosnom incidentu je u toku.

Paraglajding je već probala nekoliko godina ranije, a ovaj let dobila je kao božićni poklon od partnera, navodi La Provincia.

Nakon nesreće, njena porodica je ispunila njenu želju da postane donor organa, prenose mediji.

U razgovoru za La Provinciu, majka stradale devojke, Anđelika Luraški, prisetila se svoje vedre ćerke:

"Kristina je mrzela tugu. Donosila je radost gde god da je došla i pamtićemo je kroz slavlje i njen prelep osmeh."

Poštujući njenu želju, njeno telo će biti kremirano nakon pogrebne mise.

Majci je rekla da želi da njeni najbliži naprave proslavu i pospu njen pepeo, navodi list.

- Kada se Pedro oporavi, napraviće veliku proslavu na plaži i rasuti njen pepeo - rekla je majka, prenosi The People.

Autor: D.Bošković