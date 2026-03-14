PAPA LAV XIV USELIO SE U PAPSKI STAN U APOSTOLSKOJ PALATI: Tokom 12-godišnjeg pontifikata pape Franje nije bio korišćen

Papa Lav XIV danas se uselio u nedavno renovirani papski stan u Apostolskoj palati, zvaničnoj papskoj rezidenciji, koji prethodni papa Franja nije hteo da koristi.

Stan je na trećem spratu Apostolske palate i gleda na Trg Svetog Petra.

Vatikan je saopštio da će sa Lavom živeti njegovi najbliži saradnici.

Nakon što je izabran prošlog maja, papa Lav je nastavio da živi u svom malom stanu u vatikanskoj Palati del Sant Uficio, sedištu Dikasterijuma za nauk vere, u kojoj se nalazi nekoliko privatnih stanova za zvaničnike Vatikana.

Tokom 10 meseci od izbora novog pape, Vatikan je preduzeo opsežno renoviranje papskog stana u Apostolskoj palati, koji tokom 12-godišnjeg pontifikata pape Franje nije bio korišćen. Stanu je obnova bila preko potrebna, kako bi električne i vodovodne instalacije bile podobne za upotrebu.

Poslednjih meseci, kako se približavao dan useljenja pape Lava, mogla se videti dizalica kako radi na kod Apostolske palate.

Prethodni papa je bio odlučio da ne živi u stanu jer je rekao da želi da bude okružen drugim ljudima. Umesto toga, živeo je u vatikanskoj rezidenciji Santa Marta, hotelu u institucionalnom stilu, koji spaja praktičnost potrebnu javnim ustanovama i simboliku.

U Santa Marti obično odsedaju kardinali u izolaciji tokom konklava i sveštenici u poseti.

Franjin izbor bio je u skladu sa njegovim jednostavnim ukusom i prezirom prema pompi papstva. Ali to je u praksi značilo da je ceo drugi sprat Santa Marte koristio papa, što je smanjilo kapacitet hotela za goste koji plaćaju boravak.

Lav, prvi papa iz SAD u istoriji, jasno je stavio do znanja da mu je udobnije da koristi tradicionalnu odeću i opremu pape. Njegovu odluku da se preseli u Apostolsku palatu posebno su pohvalili konzervativni komentatori, koji je vide kao znak poštovanja prema instituciji papstva.

Lav je zapravo formalno preuzeo rezidenciju u danima nakon izbora, šetajući kroz sobe za prijem i malu kapelu rezervisanu za njegovu ličnu upotrebu. Rezidencija nakon smrti Franje 21. aprila prošle godine bila zapečaćena crvenom trakom i voskom u skladu sa protokolom, iako je papa umro u svojoj hotelskoj sobi.

Potez novog pape ukazuje na nešto poput novog poglavlja u svom pontifikatu koji počinje da se zahuktava nakon sporog i promišljenog početka.

Ranije ove nedelje, Lav XIV je obavio svoje drugo važno imenovanje u vatikanskoj birokratiji, u kojoj je nekoliko prefekta ili u otišlo penziju ili je prešlo starosnu granicu za službu. Za novog prefekta Dikasterijuma za milosrdnu službu imenovao je avgustinskog nadbiskupa Luisa Marina de San Martina iz Španije.

Iako Vatikan nije objavio ko će se useliti u stan sa njim, papa Lav je oko sebe okupio tim od četiri bliska saradnika.

Među njima su dvojica sveštenika koji ga najčešće prate u javnosti, njegov sekretar Edgard Ivan Rimajkuna Inga iz Perua i viceregent papskog domaćinstva Edvard Daniang Daleng iz Nigerije.

Obojica pripadaju redu avgustinaca, kao i papa Lav.

Pored njih, papa je imenovao bivšeg poručnika Švajcarske garde, Antona Kaplera, da služi kao drugi administrativni pomoćnik u njegovoj kancelariji, zajedno sa bivšim pripadnikom vatikanske policije Pjerđorđom Zanetijem.

Autor: D.Bošković