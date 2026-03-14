NETANJAHU ZATRAŽIO RAZGOVOR SA ZELENSKIM: Iskustvo Ukrajine može da pomogne Izraelu u ratu protiv Irana

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Efrem Lukatsky ||

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu uputio je Ukrajini zahtev za razgovor sa predsednikom te zemlje Volodimirom Zelenskim, u okviru namere da se razvije bilateralna saradnja u protivvazdušnoj odbrani od iranskih bespilotnih letelica, saopštio je ukrajinski ambasador u Izraelu.

Ambasador Ukrajine u Izraelu, Jevhenij Kornjučuk, potvrdio je da je zahtev izraelske strane prenet, ali je istakao da razgovor do sada nije održan zbog ograničenja u rasporedu učesnika, preneo je izraelski Ynet.

Kornjučuk je izrazio nadu da će sastanak biti realizovan početkom naredne nedelje.

Inicijativa Izraela dolazi u kontekstu ukrajinskog iskustva u obaranju iranskih dronova i planova za uspostavljanje saradnje sa Izraelom u ovom sektoru.

Autor: D.Bošković

#Iran

#Netanjahu

#Razgovor

#Ukrajina

#iskustvo

#zelenski

