HOROR U TIRANI: Preminula beba stara 2 meseca, sumnja se na neuhranjenost

Izvor: Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Dvomesečna beba koja je hitno poslata na lečenje iz Korče zbog kritičnog stanja preminula je u bolnici u Tirani, javlja A2 CNN.

Beba je dovezena u bolnicu 13. marta u teškom stanju i navodno je preminula svega nekoliko sati nakon dolaska u bolnicu, ali uprkos intervenciji lekara, nije mogla da preživi, preneli su albanski mediji.

Istražni tim potvrđuje da su svi neophodni materijali za slučaj poslati tužilaštvu u Korči, gde će se tokom istrage otkriti da li je uzrok smrti neuhranjenost ili neki drugi zdravstveni problem koji je beba možda imala od rođenja.

Autor: D.Bošković

