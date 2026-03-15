AKTUELNO

Svet

Dvoje Nemaca spaseno iz Baltičkog mora nakon SOS poziva

Izvor: Tanjug, Foto: Pink.rs/Z. Veljković ||

Dvoje Nemaca, zaglavljenih na ledenim sankama u Baltičkom moru spaseno je nakon što su poslali SOS signal.

Muškarac i žena prethodno su spavali u šatoru na ledu, koji je tokom noći iznenada pukao, a gotovo sva njihova oprema upala je u ledenu vodu, prenosi Bild.

Poziv u pomoć stigao je oko 6.30 ujutru u Centar za spasavanje na moru u Turkuu, iz zaliva između Švedske i Finske.
Prema finskom kanalu MTV njuz, incident se dogodio prošlog utorka, dok su pokušavali da pređu deo Baltičkog mora, koji je u ovo doba godine uglavnom zaleđen, na skijama.
Udaljenost između finskog Oulua i švedskog Lulea iznosi oko 166 kilometara.

Spasioci iz Švedske i Finske odmah su krenuli u potragu avionom, dok je obalska straža koristila specijalno vozilo sa vazdušnim jastukom.

Pet sati kasnije, Nemci su prebačeni na kopno, preživeli ali promrzli, a prema obalskoj straži radi se o iskusnim sportistima na otvorenom, dobro opremljenim, koji ipak nisu mogli da se suprotstave nepredvidivosti leda.

Tačna lokacija na kojoj su kampovali nije poznata.
U Nemačkoj je još uvek deo Baltičkog mora zaleđen, a mnoga jezera su pokrivena ledom, ali se očekuje promena vremena sa višim temperaturama.

Formiranje leda obično počinje u januaru, a najčvršći sloj leda dostiže se u martu.

U hladnim godinama led može biti debeo više od metar.

Autor: D.Bošković

