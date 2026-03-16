Ako se prekrši OVO pravilo u vezi sa točenjem goriva: Slede kazne i do 100.000 evra

Cene goriva u Nemačkoj značajno su porasle kao posledica sukoba Irana i Iraka, što je izazvalo zabrinutost političara i potrošača.

Nemački političari optužuju naftne kompanije za profiterstvo i najavljuju mere za kontrolu cena, uključujući pooštravanje antimonopolskih zakona, piše nemačka agencija dpa.

Ograničenje promene cena

Benzinske pumpe sada smeju da podižu cene samo jednom dnevno, u podne, dok snižavanje cena može biti u bilo koje vreme. Prekršaji se mogu kažnjavati do 100.000 evra. Cilj je veća transparentnost i smanjenje naglih fluktuacija cena.

Pooštravanje antimonopolskih propisa

Ured za kartele dobiće veća ovlašćenja da kontroliše dominantne kompanije i proverava da li su povećanja cena opravdana. U slučajevima naglog rasta cena, kompanije će morati da dokažu da su njihova povećanja objektivno opravdana, čime se olakšava borba protiv pretvaranja krize u profit.

Reakcija političara

Ministarka ekonomije Katherina Reiche najavila je strožu kontrolu troškova i cena u sektoru goriva. Predstavnici CDU/CSU i SPD zahtevaju dodatne mere, uključujući ograničenje rasta cena goriva i smanjenje poreza na energiju dok se tržište ne stabilizuje.

Situacija na tržištu

Trenutne cene goriva nastavljaju da rastu: litra dizela košta 2,153 evra, dok je litra benzina E10 2,035 evra. Uprkos povećanim cenama, analiza podataka TomToma pokazuje da se kilometraža vozila u Nemačkoj nije značajno smanjila, verovatno zbog sezonskog povećanja mobilnosti u proleće.

Autor: S.M.