Stravični snimci požara u Njujorku: Vatrogasci se bore sa vatrom uoči velike parade (VIDEO)

Veliki požar izbio je u utorak ujutru u jednom neboderu na Menhetnu, neposredno pred početak Parade povodom Dana Svetog Patrika u Njujorku, saopštile su vlasti.

Hitne službe su požurile ka zgradi u blizini Istočne 43. ulice i avenije Medison nešto pre 10 časova, prenosi NY Post.

Ogromni oblaci crnog dima mogli su se videti kako kuljaju sa krova zgrade, dok su se svuda čule sirene, pokazuju snimci koje je podelila vatrogasna služba (FDNY).

Diesel is fueling the large fire on the roof of a 28-story building. Smoke is visible across the river. Firefighters are increasing water pressure and searching the roof to see if the fire is causing any risks to other areas. Stay safe and… pic.twitter.com/qTuYFWBoM4 — Citizen NYC (@CitizenAppNYC) 17. март 2026.

Drugi snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju plamen koji izbija sa vrha visokog objekta.

Zvanični gradski sistem za obaveštavanje upozorio je na kašnjenja u saobraćaju, zatvaranje ulica i poremećaje u javnom prevozu kao posledicu požara.

Autor: Marija Radić