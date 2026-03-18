Strava i užas u Vašingtonu: Učiteljica u osnovnoj školi uhapšena zbog silovanja učenice u učionici

Učiteljica osnovne škole u ​​Spokanu (Vašington), uhapšena je nakon što je navodno silovala učenicu u svojoj učionici.

Mahajla Benavides je optužena za silovanje desetogodišnje devojčice u više navrata, prema izjavi o činjenicama podnetoj Višem sudu okruga Spokan. Učenica je navodno rekla da je zlostavljanje počelo oko zimskog raspusta, prenosi portal Us Weekly.

Benavides je uhapšena u četvrtak, 12. marta, zbog silovanja i zlostavljanja dece. Detektivi policijske uprave Spokana prvi put su ispitali Benavides o optužbama u njenoj kući u februaru. Ona je tražila advokata dok je razgovarala sa vlastima i rekla da u to vreme nije želela da odgovara na pitanja.

An elementary school teacher in Spokane, Washington, has been arrested after she allegedly raped a student in her classroom. https://t.co/eudJQHJs3o — Us Weekly (@usweekly) 17. март 2026.

Policija ju je potom obavestila da će uzeti bris sa bukalne strane kao dokaz. Bris sa bukalne strane je neinvazivna metoda za prikupljanje ćelija koje sadrže DNK sa unutrašnje strane obraza osobe pomoću malog pamučnog štapića ili četkice.

Nakon što je policija obavestila Benavides o njihovom planu, ona je navodno pitala da li može da dobije svoj mobilni telefon. Policija je saopštila da je potom "izvršila 'gugl pretragu' za advokatom".

Benavides koja je bila nastavnica specijalnog obrazovanja nastavila je da odbija da odgovara na pitanja tokom posete i policajci su na kraju otišli.

Tokom istrage, policija je prikupila dokaze iz njene učionice u osnovnoj školi Stivens, među kojima je bila i vrećasta stolica koja je bila pozitivna na telesnu tečnost.

Istražitelji su takođe razgovarali sa detetom, koje je tvrdilo da se zlostavljanje dešavalo "ponekad i do pet puta dnevno". Tvrdio je da se zlostavljanje često dešavalo u "sobi za tajm-aut", iako je rekao da ga je Benavides ponekad seksualno dodirivala u učionici dok je bila prisutna druga deca.

Učitlejica monstrum je rekla detetu da nikome ne govori ili će u suprotnom upasti u nevolju i izgubiti posao, navodi se u izjavi pod zakletvom.

Dečak je takođe istražiteljima rekao da mu je Benavides ponekad davala kolačiće, kao i da je snimala seksualne snimke sebe i pokazivala mu ih u školi.

Policija je uspela da dobije Benavidesin telefon i pronašla eksplicitne snimke na kojima razgovara sa kamerom dok se svlači i zadovoljava se. Čak je koristila i ime deteta u jednom videu, navodi se u izveštaju.

U izjavi pod zakletvom, policija je navela da su takođe pronašli snimke Benavides na kojima se čini da obavlja seksualni čin sa detetom u učionici.

Nakon hapšenja, Benavides je prisustvovala svom prvom ročištu u petak, 13. marta. Trenutno nije jasno da li se izjasnila o krivici ili je angažovala pravnog zastupnika nakon hapšenja.

Policijska uprava Spokana nije odmah odgovorila na zahtev za komentar.

Advokatska kancelarija "Sweetser", koja zastupa porodicu deteta, izdala je saopštenje o slučaju 13. marta.

"Roditelji svakodnevno poveravaju svoju decu školama. To poverenje postoji zato što porodice veruju da će njihova deca biti bezbedna pod brigom odraslih koji su odgovorni za njih. Svako dete zaslužuje tu bezbednost".

Pored toga, tužioci su rekli da su postupci učitlejice Benavides bili "veoma predatorski" i napomenuli da je ona bila u stanju da "drži svoje postupke skrivenim tokom dužeg vremenskog perioda".

Autor: D.Bošković