Finska proglašena za najsrećniju zemlju na svetu: Najbolji plasman za Srbiju, evo na kom smo mestu

Finska je i ove godine proglašena za najsrećniju zemlju na svetu - deveti put zaredom, saopštio je Centar za istraživanje blagostanja na Univerzitetu u Oksfordu, koji je objavio najnoviji Izveštaj o svetskoj sreći.

Kako se navodi, najnoviji Izveštaj o svetskoj sreći pruža uvid u stanje zadovoljstva i percipiranog kvaliteta života ljudi širom sveta.

Druga zemlja na listi je Island, a slede Danska, Kostarika i Švedska. Među prvih deset još su i Norveška, Holandija, Izrael, Luksemburg i Švajcarska.

Na listi je ukupno 147 zemalja, a na dnu je Avganistan.

Srbija je zauzela 30. mesto, što predstavlja najbolji plasman naše zemlje na listi srećnih zemalja.

Najgori plasman bio nam je 118. mesto 2011. godine i od tada je plasman na listi u stalnom porastu.

Društvena podrška

Kada su pomenuti faktori u pitanju, Srbija se najbolje rangira po pitanju takozvane "društvene podrške" i zauzima osmo mesto.

Društvena podrška definiše se kao odgovor na pitanje "Ako ste bili u nevolji, da li imate rođake ili prijatelje na koje možete računati da vam pomognu kad god vam zatrebaju, ili ne", navodi se u izveštaju.

Što se tiče zemalja bivše Jugoslavije, Slovenija je 18. na listi najsrećnijih zemalja sveta, BiH 47, Crna Gora 60, Hrvatska 70, a Severna Makedonija 82. na listi.

