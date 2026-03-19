Finska proglašena za najsrećniju zemlju na svetu: Najbolji plasman za Srbiju, evo na kom smo mestu

Finska je i ove godine proglašena za najsrećniju zemlju na svetu - deveti put zaredom, saopštio je Centar za istraživanje blagostanja na Univerzitetu u Oksfordu, koji je objavio najnoviji Izveštaj o svetskoj sreći.

Kako se navodi, najnoviji Izveštaj o svetskoj sreći pruža uvid u stanje zadovoljstva i percipiranog kvaliteta života ljudi širom sveta.

Druga zemlja na listi je Island, a slede Danska, Kostarika i Švedska. Među prvih deset još su i Norveška, Holandija, Izrael, Luksemburg i Švajcarska.

Na listi je ukupno 147 zemalja, a na dnu je Avganistan.

Srbija je zauzela 30. mesto, što predstavlja najbolji plasman naše zemlje na listi srećnih zemalja.

Najgori plasman bio nam je 118. mesto 2011. godine i od tada je plasman na listi u stalnom porastu.

Društvena podrška

Kada su pomenuti faktori u pitanju, Srbija se najbolje rangira po pitanju takozvane "društvene podrške" i zauzima osmo mesto.

Društvena podrška definiše se kao odgovor na pitanje "Ako ste bili u nevolji, da li imate rođake ili prijatelje na koje možete računati da vam pomognu kad god vam zatrebaju, ili ne", navodi se u izveštaju.

Što se tiče zemalja bivše Jugoslavije, Slovenija je 18. na listi najsrećnijih zemalja sveta, BiH 47, Crna Gora 60, Hrvatska 70, a Severna Makedonija 82. na listi.

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Tri životna saveta koja menjaju sve, a naučili smo ih od najsrećnije zemlje na svetu

Društvo

SRBIJA MEĐU 50 NAJSREĆNIJIH ZEMALJA NA SVETU Bolje smo rangirani nego prošle godine, samo jedna zemlja regiona iznad nas

Extra

POPULARNA GLUMICA PROGLAŠENA ZA NAJLEPŠU ŽENU NA SVETU: Metoda Zlatnog preseka kaže da je ona fizički najbliža savršenstvu

Društvo

OVO JE LISTA NAJMOĆNIJIH PASOŠA NA SVETU: Evo na kom mestu se nalazi Srbija

Politika

'ZA NAMA JE ISTORIJSKA NEDELJA' Brnabić: Vučić je na najbolji način pokazao celom svetu kako se bori za svoju zemlju!

Lifestyle

Nalazi se u našem komšiluku, a njihove specijalitete svi obožavaju. Ova država je proglašena za zemlju sa najboljom kuhinjom na svetu