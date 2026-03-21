Tinejdžer poginuo dok je pravio fotografije za društvene mreže: Tragedija u Njujorku

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs

Šesnaestogodišnji dečak poginuo je u petak nakon što je pao sa tornja dok je pravio fotografije za društvene mreže u parku u Bruklinu, sa kog se pruža širok pogled na panoramu grada.

Timiti Englund, učenik druge godine srednje škole Manhetn Villidž Akademija, pao je sa vrha tornja u parku Bušvik Inlet, oko 13:15 časova, saopštila je policija.

Policija je stigla na lice mesta nakon poziva na broj 911 i hitno prevezla teško povređenog tinejdžera u bolnicu Belevu, gde je podlegao povredama. Slomljeni roditelji dečaka, Tobias i Ivet Englund, opisali su svog sina kao energičnog tinejdžera koji je voleo sport i odlazak u teretanu, prenosi NY Post.

Naveli su da je slobodno vreme provodio igrajući fudbal i košarku i da je planirao da na jesen počne da trenira rvanje.

Izvori navode da je dečak pravio fotografije za društvene mreže kada je došlo do tragičnog pada, ali nije odmah bilo jasno ko je bio s njim u tom trenutku niti ko je pozvao hitne službe.

Ožalošćeni roditelji i dalje ne znaju kako i zašto je pao. Naizgled napušten toranj okružen je ogradom, ali ona ne predstavlja veliku prepreku.

Novinar lista Post primetio je troje mladih kako se provlače ispod ograde nekoliko sati nakon tragedije u petak.

"Dolazimo ovde stalno", rekao je jedan od njih, nakon čega su se udaljili kada su saznali da je tinejdžer smrtno stradao padom sa tornja.

Autor: Marija Radić

