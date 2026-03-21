NAPADNUTA MOSKVA! Roj ukrajinskih dronova se obrušio na prestonicu Rusije, oboreno njih 30! Objavljeni dramatični snimci, Rusi gađali Zaporožje, ima MRTVIH!

Ukrajinski dronovi su ponovo ciljali Moskvu usred povećanja broja prijavljenih napada na glavni grad Rusije.

Prema rečima gradonačelnika Moskve, Sergeja Sobjanina, u noći između 20. i 21. marta oboreno je skoro 30 dronova iznad Moskve i okolnog područja.

Gradonačelnikova izjava dolazi u trenutku kada se beleži povećan broj ukrajinskih napada dronovima na Moskvu tokom prethodne nedelje.

Sobjanin je 14. marta rekao da je više od 60 dronova presretnuto iznad glavnog grada u jednom danu, a zatim je izveštavao o talasima napada dronovima narednih nekoliko dana.

Tokom popodneva i večeri 20. marta i u ranim satima 21. marta, Sobjanin je izvestio o roju ukrajinskih dronova koji su ciljali Moskvu i okolinu. Ruske jedinice protivvazdušne odbrane presrele su te vazdušne pretnje, naveo je on.

On the night of March 21, over 120 drones attacked Russian territory.



On the night of March 21, over 120 drones attacked Russian territory.



Rostov Oblast: Explosions were registered in nine districts. Fires were reported near logistics centers.



Hitne službe su poslate na mesta pada dronova, a žrtava nije bilo.

Sobjanin tvrdi da je oboreno skoro 30 dronova. Ukupan broj dronova koje je lansirala Ukrajinaostaje nejasan, jer Rusijaizveštava samo o onima za koje tvrdi da su presretnuti.

Ukrajina redovno pokreće napade dronovima na vojne i industrijske objekte u Rusiji. Rusija je takođe prijavila više napada dronovima na Moskvu, iako je glavni grad dobro zaštićen od vazdušnih pretnji.

Mnogi od ovih napada izazvali su privremena zatvaranja aerodroma.

Najmanje dve osobe poginule u napadu ruskog drona na grad Zaporožje

Najmanje dve osobe su poginule u napadu ruskog drona na grad Zaporožje, izjavio je danas ukrajinski zvaničnik, uoči očekivanih razgovora Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine.

Regionalni zvaničnik Zaporožja, Ivan Fedorov, rekao je da su poginuli muškarac i žena, a da je dvoje dece ranjeno.

Ruski dron je, kako je rekao, jutros pogodio privatnu kuću.

Napad se dogodio uoči očekivanih razgovora SAD i Ukrajine, za koje su ukrajinski državni mediji javili da će se održati kasnije u toku dana u Majamiju.

Autor: A.A.