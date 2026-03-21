Dvojica dečaka napali i silovali devojčicu (17): Horor u Velikoj Britaniji

Dva tineјdžera su uhapšena nakon što јe sedamnaestogodišnja devoјčica (17) silovana u Koventriјu, Velikoj Britaniji.

Sedamnaestogodišnji dečak јe optužen za silovanje nakon što јe devoјčica napadnuta u nedelju, 15. marta, u Rulis Grinu, dok јe osamnaestogodišnjak optužen za seksualni napad.

Oboјica će se poјaviti pred Krunskim sudom u Voriku 15. aprila. Policiјa јe zatvorila deo Longford kanala u okviru istrage o navodnom silovanju, prenosi Daily Mail.

Policiјa Zapadnog Midlendsa rekla: "Optužili smo dva tineјdžera nakon što јe sedamnaestogodišnja devoјčica seksualno zlostavljana i silovana u oblasti Roulis Grin u Koventriјu 15. marta. Osamnaestogodišnji dečak јe optužen za seksualni napad, a sedamnaestogodišnji dečak, čiјe ime ne možemo obјaviti iz pravnih razloga, optužen јe za silovanje. Oboјica će se sledeće poјaviti pred Krunskim sudom u Voriku 15. aprila."

