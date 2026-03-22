UŽAS U AVIONU: Putnica preminula na letu za London, povela se rasprava gde sa telom...

Putnica avio kompanije Britiš ervejza preminula je na letu iz Hongkonga za London, ali da je pilot odlučio da se ne vrati na početni aerodrom, već da nastavi 12-časovni let.

U saopštenju avio kompanije je potvrđeno da je žena u sedmoj deceniji života preminula jedan sat nakon što je avion poleteo iz Hongkonga, ali pilot je odlučio da se zbog ovog incidenta ne vraća na aerodrom u Hongkongu, prenosi londonski San.

Navodi se da članovi posade doneli odluku da telo smeste u zadnji deo aviona i prekriju ga.

"Krenula je rasprava o tome šta da se radi sa telom. Posada je odbila zahtev pilotske kabine da se telo zaključa u toalet i zato je odlučeno da se telo izoluje, umota i premesti u kuhinju u zadnjem delu aviona", izjavio je neimenovani sagovornik portala i dodao da je posada previdela da kuhinja ima podno grejanje.

Do trenutka kada se avion približavao sletanju, putnici su počeli da se žale na neugodne mirise.

Britanska policija je danas sačekala ovaj avion i zamolila putnike da ostanu na svojim sedištima dok se sprovodi istraga.

Kako se navodi i putnici i članovi posade bili su uznemireni nakon leta, a kompanija je zaposlenima omogućila odsustvo sa posla u trajanju od nekoliko dana.

Prema smernicama Međunarodnog udruženja za vazdušni saobraćaj, ako putnik premine usred leta, njegovo telo mora da se stavi u namensku vreću ili pokrije ćebetom do vrata.

Propisi nalažu da se beživotno telo skloni od drugih putnika u slobodan deo aviona ako avion nije pun.

Autor: Marija Radić