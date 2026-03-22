Kuba započela obnovu energetskog sistema: Dan nakon potpunog mraka i KOLAPSA

Kuba je danas počela obnovu energetskog sistema, dan nakon potpunog kolapsa elektroenergetske mreže, navodi se u izveštaju kubanske državne Elektroprivrede i Ministarstva energetike i rudarstva.

Oko 72.000 korisnika u prestonici Havani ponovo je dobilo električnu energiju rano jutros, a među njima i pet bolnica, navodi se u izveštaju, prenosi AP.

U Havani i provincijama poput zapadnog Matansasa i istočnog Olgina uspostavljeni su lokalni mikroenergetski sistemi za snabdevanje najvažnijih objekata.

Stanovnici pojedinih delova prestonice rekli su da je struja vraćena u ranim jutarnjim satima.

Kuba se trenutno suočava sa velikom energetskom krizom, navodi AP i dodaje da je njena zastarela mreža značajno propala poslednjih godina.

Kubanske vlasti, međutim, nestanke struje pripisuju i američkoj energetskoj blokadi, nakon što je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zapretio carinama zemljama koje prodaju naftu Kubi.

Njegova administracija zahteva oslobađanje političkih zatvorenika i političke i ekonomske reforme u zamenu za ukidanje sankcija.

Dodatni problem predstavlja smanjenje isporuka nafte nakon uklanjanja bivšeg predsednika Venecuele Nikolasa Madura, čija je zemlja bila ključni saveznik i snabdevač Kube, navodi AP.

Predsednik Kube Miguel Diaz-Kanel izjavio je da Kuba tri meseca nije dobila naftu od stranih dobavljača, dok domaća proizvodnja pokriva tek oko 40 odsto potreba.

Kubanska državna Elektroprivreda navela je da je do potpunog kolapsa sistema došlo zbog iznenadnog kvara na proizvodnom bloku termoelektrane Nuevitas u provinciji Kamaguej, ne iznoseći detalja o uzroku kvara.

Poslednji potpuni nestanak struje dogodio se početkom nedelje, a za obnovu sistema bilo je potrebno nekoliko dana.

Jučerašnji prekid bio je drugi u poslednjih nedelju dana i treći u martu.

Zbog nestašice goriva, prodaja za vozila je racionalizovana, a aviokompanije su smanjile broj letova.

Svakodnevni nestanci struje ozbiljno pogađaju i stanovništvo - skraćuje se radno vreme, otežano je kuvanje, a kućni aparati često se kvare.

Autor: Iva Besarabić