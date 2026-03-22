NEVEROVATNO TESNO, ODLUČUJU DECIMALE! Prvi rezultati izbora u Sloveniji: Evo kolika je trenutna razlika između Goloba i Janše

Nakon 90 odsto prebrojanih glasova na parlamentarnim izborima u Sloveniji, Pokret Sloboda slovenačkog premijera Roberta Goloba je u tesnom vođstvu sa 28,44 odsto, a zatim Slovenačka demokratska stranka (SDS) Janeza Janše sa 28,36 odsto.

U Narodnoj skupštini trenutno su još NSi, SLS i Fokus, SD, Demokrati, Resnica, kao i Levica i Vesna.

Podsetimo, u Sloveniji je večeras zatvoreno više od 3.000 biračkih mesta na parlamentarnim izborima.

Na izborima je učestvovalo 1.185 kandidata na 17 lista, od kojih je 15 bilo prisutno u svih osam izbornih jedinica, za ukupno 90 poslaničkih mesta.

Prema podacima slovenačke Državne izborne komisije, pravo glasa imalo je 1.695.196 birača.

Konačan rezultat između 31. marta i 7. aprilaDVK je saopštio da će usvojiti konačan izveštaj o rezultatima izbora negde između 31. marta i 7. aprila.

U Sloveniji se danas održavaju 10. parlamentarni izbori od sticanja samostalnosti od bivše SFRJ. Izbori se održavaju po proporcionalnom izbornom sistemu.

Prema oceni slovenačkih medija, birači će se u nedelju opredeljivati između stranaka Pokret Sloboda koji predvodi aktuelni premijer Robert Golob i Janeza Janše i njegove Slovenačke demokratske stranke (SDS).

Autor: D.Bošković