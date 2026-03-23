STRAVIČAN POŽAR U CENTRU MOSKVE: Tri osobe poginule, spaseno 19 ljudi, među njima petoro dece

Tri osobe su poginule, a četiri su povređene u požaru u centru Moskve, saopštilo je rusko Ministarstvo za vanredne situacije.

Rusko Ministarstvo za vanredne situacije saopštilo je da je požar koji je izbio u hodniku devetospratne stambene zgrade ugašen, prenosi agencija TASS.

Vatrogasno-spasilačke jedinice spasile su 19 ljudi, uključujući petoro dece.

U gašenju požara učestvovalo je osamdeset šest pripadnika osoblja i 23 komada opreme.

Kako je najavljeno, biće sprovedena istraga kako bi se utvrdio uzrok požara.

"Tačan uzrok požara biće utvrđen na osnovu rezultata istrage o protivpožarnoj bezbednosti", saopštila je policija.

Prema dopisniku TASS-a, izgoreo je balkon na drugom spratu zgrade, a pogođeni su i balkoni na još tri gornja sprata.

Vatrogasno-spasilačke jedinice nastavljaju da rade na licu mesta.

Stanari evakuisanih stanova čekaju da nadležne službe procene situaciju nakon požara kako bi mogli da se vrate u svoje stanove.

Autor: Marija Radić