Objava Izraelaca na mrežama digla buru u svetu: Erdoganu upućena pretnja sa naloga povezanog s Mosadom

Nezvanični nalog komentarisao je izjave turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana i upozorio na to da je svaki lider koji je tako govorio - izgubio je.

Naime, objava koja kruži društvenim mrežama izazvala je veliku pažnju javnosti nakon što je profil na platformi X, koji se dovodi u vezu s izraelskom obavještajnom službom Mossad, uputio oštru poruku turskom predsedniku.

Prema dostupnim informacijama, reč je o nalogu pod nazivom “Mossad Commentary”, koji je reagovao na bajramsku poruku Erdogana u kojoj je kritikovao Izrael, navodeći da će ''platiti cenu'' za, kako je rekao, ubistvo velikog broja ljudi.

U objavi koja se pripisuje ovom nalogu stoji:

Lekcija koja nije naučena. Svaki lider koji je govorio ovako — izgubio je.

Dalje se navodi da bi Erdogan, ukoliko želi izbeći dalju eskalaciju i gubitke, “trebao dvaput da razmisli pre nego što pogura stvari dalje”.

Za sada nema zvanične reakcije izraelskih institucija.

