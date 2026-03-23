AKTUELNO

Svet

ITALIJANI ODBILI REFORMU PRAVOSUĐA NA REFERENDUMU Meloni: Poštujemo volju naroda

Izvor: Blic, Foto: Tanjug AP/Filippo Attili/Palazzo Chigi ||

Premijerka Italije Đorđa Meloni izjavila je danas da će vlada nastaviti da radi "sa odgovornošću i poštovanjem prema italijanskom narodu", nakon što je na referendumu o reformi pravosuđa većinu glasova odnela opcija "protiv".

- Italijani su odlučili i mi poštujemo tu odluku. Nastavićemo dalje, kao i uvek, sa odgovornošću, odlučnošću i poštovanjem prema narodu i Italiji - poručila je Meloni u video-poruci objavljenoj na društvenim mrežama.

Ona je, prenosi Sole24Ore, dodala da žali zbog "propuštene prilike da se modernizuje Italija", ali da to ne menja opredeljenje vlade da nastavi rad u interesu države i da ispuni dobijeni mandat.

Istovremeno, ministar pravde Italije Karlo Nordio izjavio je da sa poštovanjem prihvata odluku građana, istakavši da je cilj reforme bio sprovođenje izmena koje bi garantovale nepristrasnost sudstva.

Rezultati referenduma

Prema gotovo konačnim rezultatima referenduma (bez glasova iz inostranstva), opcija "protiv" osvojila je oko 54 odsto glasova, dok je "za" glasalo 46 odsto birača.

Opcija "za" pobedila je u tri regiona - Lombardiji, Venetu i Furlaniji-Julijskoj krajini, dok je "protiv" odnelo prevagu u svim ostalim delovima zemlje, sa najvećom podrškom u Kampaniji, Siciliji i Sardiniji.


U velikim gradovima, uključujući Rim, Milano i Torino, većinu je, navodi italijanski list, takođe odnela opcija "protiv", uz najubedljiviji rezultat u Napulju, gde je dostigla više od 75 odsto glasova.

Izlaznost je bila oko 58,9 odsto.

Reforma pravosuđa predviđala je razdvajanje karijera sudija i tužilaca, koji trenutno prolaze zajednički sistem izbora i obuke, kao i uspostavljanje dodatnih tela za upravljanje tužilaštvom i disciplinske postupke.

Predložene promene uključivale su i uvođenje sistema žrebanja za izbor većine članova ključnih pravosudnih tela, umesto dosadašnjeg izbora, sa ciljem smanjenja mogućnosti međusobnog uticaja i političkih pritisaka.

Autor: D.Bošković

#italijani

#pravosuđe

#referendum

#reforma

#volja naroda

