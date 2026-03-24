'Pozlilo mi je od prizora' Dečak (5) pao sa 8. sprata, užas u Rumuniji

Dečak (5) poginuo je nakon što je pao sa 8. sprata zgrade u Bukureštu. Tragedija se dogodila u ponedeljak oko 18 časova, a svedoci kažu da je prizor bio stravičan.

"Čuo sam jak prasak, izleteo sam na terasu i ugledao jezivu sliku", svedoči jedan od stanara zgrade u kojoj se dogodila tragedija.

Nesrećni čovek ističe da mu je pozlilo od prizora, ali da je odmah alarmirao roditelje mališana, koji nisu ni bili svesni šta se dogodilo.

U trenutku nesreće dečak je u stanu bio sa ocem, majkom i bratom. Međutim, niko nije primetio da je otišao u drugu prostoriju... Kako je došlo do toga da mališan padne sa tako velike visine utvrdiće istraga.

Iako su ekipe Hitne pomoći brzo stigle na lice mesta, za dečaka nije bilo spasa, preminuo je na licu mesta.

Kako navode komšije, u pitanju je porodica arapskog porekla, i u zgradi žive već četiri godine.

"Imaju četvoro dece, ovaj dečak bio je najmlađi. Znam da su roditelji i još jedno dete bili u stanu", rekao je komšija.

Komšije kažu da ništa nije nagoveštavalo takvu tragediju i da porodica nije problematična. Beživotno telo deteta je prebačeno na obdukciju. U međuvremenu, istražitelji pokušavaju da otkriju kako se sve dogodilo.

Autor: Marija Radić