AKTUELNO

Svet

Agent Tajne službe upucao se dok je pratio Džil Bajden: Drama na aerodromu

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug AP/Alex Brandon ||

Agent Tajne službe zadužen za obezbeđenje Džil Bajden, bivše prve dame SAD, slučajno se upucao!

Kako prenose američki mediji do incidenta je došlo u petak ujutru po lokalnom vremenu dok je agent bio u pratnji Džil Bajden na međunarodnom aerodromu u Filadelfiji.

Agent je upucao samog sebe u nogu., preneo je CBS News. Policijska uprava Filadelfija saopštila je da se incident dogodio neposredno pre 8,45 ujutru na aerodromu.

Prema preliminarnim izveštajima, agent je slučajno opalio iz svog oružja dok se nalazio u neobeleženom vozilu marke "Šervolet SUV", u blizini pristupne tačke 1 "PIA Way" i zgrade Pensilvanija taver.

Agent je prevezen u bolnicu i nalazi se u stabilnom stanju, saopštila je policija. Policija je navela da niko drugi nije povređen i da nije bilo poremećaja u radu aerodroma.

Istraga je u toku, a policija se i dalje nalazi na licu mesta.

Autor: Marija Radić

#Aerodrom

#Džil Bajden

#Tajna služba

#agent

#pratnja

