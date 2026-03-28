'TREBA NAM 700 HILJADA TONA DIZELA I BENZINA MESEČNO' Zelenski: Vojska nam je prioritet

Predsednik Vladimir Zelenski izjavio je da je Ukrajini mesečno potrebno 700.000 tona dizela i benzina.

- Od danas je vojska u potpunosti snabdevena. Vojska nam je prioritet. Jasno razumemo potrebne količine. Ukupne isporuke dizela i benzina za celu zemlju, uključujući vojsku, iznose oko 700.000 tona mesečno. Godišnje količine procenjujemo na približno 7.2-7.4 miliona tona - rekao je Zelenski tokom video poziva sa novinarima u subotu, prenosi Interfaks.

Ukrajinsko tržište dizela u potpunosti je snabdeveno za mart, dok je za april do sada obezbeđeno oko 70 odsto potrebnih količina, saopštilo je Ministarstvo energetike.

Nakon raketnih napada na domaće rafinerijske kapacitete, Ukrajina je postala gotovo u potpunosti zavisna od uvoza goriva, koje stiže iz zapadne, centralne i južne Evrope.

Vlasti ističu da redovno održavaju koordinacione sastanke sa učesnicima na tržištu i nadležnim institucijama kako bi se sprečili eventualni poremećaji u snabdevanju, dodajući da je situacija trenutno pod kontrolom, prenosi Rojters.

Dodatni pritisak na tržište stvara rast cena, pa su veleprodajne cene dizela porasle za skoro 50 odsto u manje od mesec dana, usled rata na Bliskom istoku i globalnih poremećaja na energetskom tržištu.


Uprkos tome, stručnjaci navode da nestašica goriva trenutno ne postoji niti se očekuje u kratkom roku, iako konačne cene za april još nisu utvrđene.

#Gorivo

#Vladimir Zelenski

#Vojska

#potrebe

#prioritet

