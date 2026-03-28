FICO ZAPRETIO EU ZBOG NAFTE: Zaboravite na sankcije Rusiji

Izvor: RIA, Foto: Tanjug AP/Petr David Josek

Slovačka neće podržati novi paket sankcija protiv Rusije ukoliko Evropska komisija po pitanju snabdevanja naftom stane na stranu Ukrajine, izjavio je premijer Robert Fico.

- Ako Evropska komisija namerava da da prednost Ukrajini u odnosu na Slovačku, onda može da zaboravi na podršku 20. paketu sankcija protiv Rusije ili na našu spremnost da izađemo u susret brzom prijemu Ukrajine u Evropsku uniju bez ispunjavanja neophodnih uslova - rekao je on u video-obraćanju objavljenom na Fejsbuku.

Fico je dodao da pitanje obnove transporta nafte preko naftovoda „Družba“ ne pogađa samo Slovačku i Mađarsku, već čitavu centralnu Evropu.

Prema njegovim rečima, da naftovod funkcioniše, ne bi bilo problema sa visokim cenama goriva.

Kijev je krajem januara obustavio transport nafte „Družbom“ ka Slovačkoj i Mađarskoj, navodeći kao razlog oštećenja nastala usled ruskih udara.

Budimpešta je kao odgovor obustavila isporuke dizela i gasa, blokirala 20. paket sankcija protiv Moskve i zaustavila odobravanje kredita Evropske unije Ukrajini u iznosu od 90 milijardi evra.

U međuvremenu, ukrajinske snage su poslednjih nedelja pojačale napade na infrastrukturu gasovoda „Plavi tok“ i „Turski tok“. „Turski tok“ ima ključnu ulogu u snabdevanju Mađarske prirodnim gasom.

Autor: S.M.

Svet

NE DAMO PARE ZA RAT Fico poručio: Slovačka neće pružiti finansijsku i vojnu podršku Ukrajini za nastavak sukoba

Svet

PREOKRET! FICO ZABIO NOŽ U LEĐA PUTINU! Počinje najjači udar na Rusiju! Slovačka povukla veto, usvojene nove sankcije

Svet

Fico: Podržaću referendum o ukidanju sankcija Rusiji ako bude raspisan

Svet

FICO ZAPRETIO UKRAJINI: Slovačka najavila kontramere zbog odluke Kijeva da prekine tranzit ruskog gasa, a ovo je plan Bratislave

Svet

JA TO NE MOGU DA PODRŽIM! Fico: Slovačka će štititi svoje interese kada su u pitanju isporuke energenata iz Rusije

Svet

FICO BLOKIRAO NOVE SANKCIJE RUSIJI: Predlog 'neadekvatan' za interese Slovačke